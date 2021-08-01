Ймовірно, корабель буде незаконно включений до складу ВМФ Росії з бортовим номером 402. Про це пишуть пропагандистські ЗМІ.

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Окупанти готувались ввести судно в дію з 2016 року. Його пофарбували в кольори бойових одиниць російського флоту. Також загарбники стали ремонтувати 2 дизельні двигуни.

Що відомо про "Констянтина Ольшанського"

Корабель був однією з найсучасніших бойових одиниць ВМСУ. Його побудували у 1985 році в польському Гданську.

Призначення "Констянтина Ольшанського" – десантування морської піхоти, танків та іншої бойової техніки на непідготовлені приморські плацдарми.

Його довжина становить 112 метрів, водотоннажність – близько 4 тисячі тонн.

Корабель здатен висаджуватися на узбережжі до батальйону морської піхоти з десятком танків і БТР.

Флагман озброєний 2 пусковими установками залпового вогню МС-73 "Гроза" та 2 57-міліметровими гарматами АК-725 з дистанційним наведенням.

До слова, "Ольшанського" неодноразово використовували для гуманітарних операцій з евакуації біженців із зон конфліктів. Наприклад, у 2011 році корабель евакуював українців з Лівії.



"Констянтин Ольшанський" / Фото російських ЗМІ