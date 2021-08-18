Итальянский ракетный эсминец около 4:00 пересек Босфор в направлении Черного моря. Эту информацию опубликовал турецкий аккаунт в твиттере, который рассказывает о военных кораблях в Босфоре.

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Информацию о прибытии итальянского корабля подтвердил руководитель проекта Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко. На своей странице в фейсбуке он распространил фото ракетного эсминца Luigi Durand de la Penne, который действительно прибыл в Украину.

По словам Клименко, военный корабль ВМС Италии прервал "каникулы" НАТО, так как с 27 июля 2021 года в территориальных водах Украины не было ни одного корабля североатлантического альянса.



Ракетный эсминец ВМС Италии в Босфоре / Фото из твиттера YorukIsik

Текст публикации Андрея Клименко

Мониторинговая группа BlackSeaNews и Института Черноморских стратегических исследований сообщает, что на рассвете 18.08.2021 в Черное море вошел ракетный эсминец ВМС Италии Luigi Durand de la Penne (D 560). Он прервал натовские "каникулы", в течение которых с 27.07.2021 в Черном море не было кораблей не черноморских стран НАТО.

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