Самый большой траур за 50 лет: Испания чтит память жертв COVID-19

В Испании начался 10-дневный национальный траур по умершим от COVID-19. Это – самый большой траур в стране за последние 50 лет.

Соответствующее решение приняло накануне правительство, об этом на своей твиттер-странице сообщил его глава Педро Санчес.

Интересно В Испании рассказали, когда откроют границы для туристов-иностранцев: дата

27 мая в Испании приспущены национальные флаги на всех административных зданиях. В официальных учреждениях все символы страны – с черными лентами.

Накануне в столице страны – Мадриде – установили монумент в память о тех, чьи жизни забрал коронавирус. На нем тоже есть черная лента.



Монумент жертвам коронавируса в Мадриде / Фото Madridiario

На все время траура гражданам советуют избегать развлечений.

Коронавирус в Испании: коротко