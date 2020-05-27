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Самый большой траур за 50 лет: Испания чтит память жертв COVID-19

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В Испании начался траур по жертвам коронавируса
В Испании начался траур по жертвам коронавируса / junipersport.com

В Испании начался 10-дневный национальный траур по умершим от COVID-19. Это – самый большой траур в стране за последние 50 лет.

Соответствующее решение приняло накануне правительство, об этом на своей твиттер-странице сообщил его глава Педро Санчес.

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27 мая в Испании приспущены национальные флаги на всех административных зданиях. В официальных учреждениях все символы страны – с черными лентами.

Накануне в столице страны – Мадриде – установили монумент в память о тех, чьи жизни забрал коронавирус. На нем тоже есть черная лента.

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Монумент жертвам коронавируса в Мадриде / Фото Madridiario

На все время траура гражданам советуют избегать развлечений.

Коронавирус в Испании: коротко

  • По состоянию на 27 мая в Испании зафиксировали 236 259 случаев COVID-19. От осложнений, вызванных болезнью, умерло 27 117 пациентов. Зато 150 376 человек выздоровели.
  • С 25 мая в Испании ослабили карантин. Местным жителям разрешили посещать пляжи, а кафе и ресторанам – принимать посетителей.
  • В то же время передвижение в пределах страны и в дальнейшем будет ограниченным. Движение между провинциями закрыто до конца июня.

 

Автор: Ирина Буртык
Теги: Жертвы Коронавирус COVID-19 Испания
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