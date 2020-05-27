Найбільша жалоба за 50 років: Іспанія вшановує пам'ять жертв COVID-19
В Іспанії почалася 10-денна національна жалоба за померлими від COVID-19. Це – найбільша жалоба в країні за останні 50 років.
Відповідне рішення ухвалив напередодні уряд, про це на своїй твіттер-сторінці повідомив його голова Педро Санчес.
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Від 27 травня в Іспанії приспустять національні прапори на всіх адміністративних будинках. В середині офіційних установ всі символи країни – з чорними стрічками.
Напередодні у столиці країни – Мадриді – встановили монумент в пам'ять про тих, чиї життя забрав коронавірус. На ньому теж є чорна стрічка.
Монумент жертвам коронавірусу в Мадриді / Фото Madridiario
На весь час жалоби громадянам радять уникати розваг.
Коронавірус в Іспанії: коротко
- Станом на 27 травня в Іспанії зафіксували 236 259 випадків COVID-19. Від ускладнень, спричинених хворобою, померли 27 117 пацієнтів. Натомість 150 376 людей одужали.
- З 25 травня в Іспанії послабили карантин. Місцевим мешканцям дозволили відвідувати пляжі, а кафе та ресторанам – приймати відвідувачів.
- Водночас пересування в межах країни й надалі буде обмеженим. Рух між провінціями закритий до кінця червня.