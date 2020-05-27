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Найбільша жалоба за 50 років: Іспанія вшановує пам'ять жертв COVID-19

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В Іспанії почалася жалоба за жертвами коронавірусу
В Іспанії почалася жалоба за жертвами коронавірусу / junipersport.com

В Іспанії почалася 10-денна національна жалоба за померлими від COVID-19. Це – найбільша жалоба в країні за останні 50 років.

Відповідне рішення ухвалив напередодні уряд, про це на своїй твіттер-сторінці повідомив його голова Педро Санчес.

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Від 27 травня в Іспанії приспустять національні прапори на всіх адміністративних будинках. В середині офіційних установ всі символи країни – з чорними стрічками. 

Напередодні у столиці країни – Мадриді – встановили монумент в пам'ять про тих, чиї життя забрав коронавірус. На ньому теж є чорна стрічка.

Жалоба в Іспанії
Монумент жертвам коронавірусу в Мадриді / Фото Madridiario

На весь час жалоби громадянам радять уникати розваг.

Коронавірус в Іспанії: коротко

  • Станом на 27 травня в Іспанії зафіксували 236 259 випадків COVID-19. Від ускладнень, спричинених хворобою, померли 27 117 пацієнтів. Натомість 150 376 людей одужали.
  • З 25 травня в Іспанії послабили карантин. Місцевим мешканцям дозволили відвідувати пляжі, а кафе та ресторанам – приймати відвідувачів.
  • Водночас пересування в межах країни й надалі буде обмеженим. Рух між провінціями закритий до кінця червня. 

 

Автор: Ірина Буртик
Теги: Жертви Коронавірус COVID-19 Іспанія
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