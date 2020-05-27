Найбільша жалоба за 50 років: Іспанія вшановує пам'ять жертв COVID-19

В Іспанії почалася 10-денна національна жалоба за померлими від COVID-19. Це – найбільша жалоба в країні за останні 50 років.

Відповідне рішення ухвалив напередодні уряд, про це на своїй твіттер-сторінці повідомив його голова Педро Санчес.

Цікаво В Іспанії розповіли, коли відкриють кордони для туристів-іноземців: дата

Від 27 травня в Іспанії приспустять національні прапори на всіх адміністративних будинках. В середині офіційних установ всі символи країни – з чорними стрічками.

Напередодні у столиці країни – Мадриді – встановили монумент в пам'ять про тих, чиї життя забрав коронавірус. На ньому теж є чорна стрічка.



Монумент жертвам коронавірусу в Мадриді / Фото Madridiario

На весь час жалоби громадянам радять уникати розваг.

Коронавірус в Іспанії: коротко