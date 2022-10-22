Испания отправляет 14 истребителей на восточный фланг НАТО

Для укрепления восточного фланга НАТО Испания перебрасывает 14 своих истребителей. Испанская авиация прибудет в Румынию и Болгарию.

Вместе с истребителями в Восточную Европу отправляют 260 военнослужащих. Причина таких действий – укрепление восточного фланга НАТО на фоне войны в Украине.

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Испанская авиация прибудет в ближайшее время

Министр обороны Болгарии Димитар Стоянов сообщил, что в ближайшие недели в страну прибудет 6 испанских истребителей. В Мадриде уточнили, что отправят истребители Eurofighter и 130 солдат, которые будут находиться в Болгарии с середины ноября до начала декабря для обучения тамошних войск.

Кроме того, испанская авиация совместно с болгарской будет выполнять операции по охране воздушного пространства Болгарии.

В то же время, Испания отправит в Румынию 6 истребителей F18M и 130 военнослужащих. Испанская авиация и военные будут находиться там с декабря 2022 по март 2023 года в рамках стратегии НАТО "реагирования и сдерживания".

Кроме того, в заявлении Испании говорится, что радар дальнего воздушного наблюдения был размещен в Румынии с 17 октября и может оставаться там до конца июня 2023 года.

Россия угрожает НАТО и оправдывает войну якобы угрозой от Альянса

Еще до начала полномасштабного вторжения Кремль устраивал истерию о якобы угрозе вступления Украины в НАТО, о чем тогда речь, конечно, не шла. Европейские лидеры в большинстве своем говорили о членстве Украины в Альянсе как о далекой перспективе. Однако России это не мешало создавать предпосылки для войны.

Москва требовала от НАТО не расширяться на восток Европы и, в частности, никогда не принимать Украину, однако Альянс отверг такие требования, заявив, что политику открытых дверей сворачивать не будут. Свою истерию Кремль аргументировал тем, что якобы член НАТО у российских границ будет представлять им угрозу, но Латвия, Литва и Эстония с 2004 года являются членами Альянса и угрозы для России это не представляло.

На фоне провалов на фронте пропагандисты и руководство в России все больше говорят о войне не с Украиной, а якобы из США и НАТО. Здесь следует отметить, что члены Альянса оказывают оборонную помощь Украине, однако всячески пытаются избегать прямого столкновения с Россией. В частности, НАТО не закрыло небо над Украиной, но в Кремле плевали на логику и факты, особенно когда речь идет о провалах оккупантов. Пропагандистам легче говорить о поражениях в бою с "коллективным Западом" и "агрессивным НАТО", чем о том, что их армию громят украинские войска.

Однако Россия угрожает и непосредственно Альянсу, из-за чего НАТО укрепляет восточный фланг, увеличивая свое военное присутствие, в частности, в странах Балтии, Польше, Венгрии и балканских странах. Кроме того, Североатлантический союз проводит учения, в том числе по ядерному сдерживанию. Также сейчас в Польше и Литве 10 стран Альянса проводят совместные военные учения.

И еще стоит отметить, что истерика Кремля из-за стремления Украины к НАТО и даже использовавшего это как один из поводов для вторжения привела к тому, что наша страна официально подала заявку на вступление в Альянс.

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