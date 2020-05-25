Испания ослабляет карантин: открываются пляжи и бары

С понедельника, 25 мая, в Испании ослабляют карантин. Местным жителям разрешили посещать пляжи, а кафе и ресторанам – принимать посетителей.

Причиной для ослабления карантина стало то, что в стране в течение недели фиксируют меньше ста смертей от коронавируса в день, сообщает AP. В воскресенье, 24 мая, органы здравоохранения объявили, что за предыдущие сутки в Испании умерли 70 человек. Для примера, в начале марта количество летальных исходов доходило и до 900.

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Однако бары и рестораны позволили открыть только в Мадриде и Барселоне. Посетители смогут сидеть только на открытом воздухе и занимать только 50% свободного пространства.

При этом эти два города – Мадрид и Барселона – больше всего пострадали от коронавируса в Испании. Из более чем 28 тысяч смертей от коронавируса в стране, свыше 15 тысяч пришлись именно на эти города.

В то же время передвижение в пределах страны по-прежнему будет ограничено. Движение между провинциями закрыто до конца июня, а туристы не смогут попасть в Испанию вплоть до июля. Хотя ранее сообщалось, что Испания вообще не готова принимать туристов в 2020 году.