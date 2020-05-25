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СМЕРТЬ ВАЛЕРІЯ ДАВИДЕНКА МАСОВЕ ВБИВСТВО НА ЖИТОМИРЩИНІ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Іспанія послаблює карантин: відкриваються пляжі та бари

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Послаблення карантину в Іспанії
Послаблення карантину в Іспанії / Bloomberg

З понеділка, 25 травня, в Іспанії послаблюють карантин. Місцевим мешканцям дозволили відвідувати пляжі, а кафе та ресторанам – приймати відвідувачів.

Причиною для послаблення карантину стало те, що в країні протягом тижня фіксують менше, аніж сто смертей від коронавірусу за день, повідомляє AP. В неділю, 24 травня, органи охорони здоров'я оголосили, що за попередню добу померло в Іспанії 70 людей. Для прикладу, на початку березня кількість летальних випадків доходила і до 900.

До слова Послаблення карантину в Україні: що запрацює з 25 травня

Однак бари та ресторани дозволили відкрити лише у Мадриді та Барселоні. Відвідувачі зможуть сидіти лише на відкритому повітрі і займати лише 50% вільного простору.

При цьому ці два міста – Мадрид та Барселона – найбільше постраждали від коронавірусу в Іспанії. З понад 28 тисяч смертей від коронавірусу в Іспанії, понад 15 тисяч припали саме на ці міста.

Водночас пересування в межах країни і надалі буде обмеженим. Рух між провінціями закритий до кінця червня, а туристи не зможуть потрапити до Іспанії аж до липня. Хоча раніше повідомлялося, що Іспанія не готова буде приймати туристів у 2020 році.

 

 

Автор: Ігор Саджениця
Теги: Коронавірус COVID-19
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