Іспанія послаблює карантин: відкриваються пляжі та бари

З понеділка, 25 травня, в Іспанії послаблюють карантин. Місцевим мешканцям дозволили відвідувати пляжі, а кафе та ресторанам – приймати відвідувачів.

Причиною для послаблення карантину стало те, що в країні протягом тижня фіксують менше, аніж сто смертей від коронавірусу за день, повідомляє AP. В неділю, 24 травня, органи охорони здоров'я оголосили, що за попередню добу померло в Іспанії 70 людей. Для прикладу, на початку березня кількість летальних випадків доходила і до 900.

До слова Послаблення карантину в Україні: що запрацює з 25 травня

Однак бари та ресторани дозволили відкрити лише у Мадриді та Барселоні. Відвідувачі зможуть сидіти лише на відкритому повітрі і займати лише 50% вільного простору.

При цьому ці два міста – Мадрид та Барселона – найбільше постраждали від коронавірусу в Іспанії. З понад 28 тисяч смертей від коронавірусу в Іспанії, понад 15 тисяч припали саме на ці міста.

Водночас пересування в межах країни і надалі буде обмеженим. Рух між провінціями закритий до кінця червня, а туристи не зможуть потрапити до Іспанії аж до липня. Хоча раніше повідомлялося, що Іспанія не готова буде приймати туристів у 2020 році.