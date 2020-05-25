Послаблення карантину в Україні: що запрацює з 25 травня
З 22 травня в Україні стартував другий етап пом'якшення карантину. У його межах із 25 травня знову відновлять свою роботу метро та дитячі садочки. Крім того, послабить обмеження Державна міграційна служба.
Що запрацює з 25 травня
Метро
Тривалий час було невідомо, чи відновить свою роботу з 25 травня метро у Києві. Причина – складна епідемічна ситуацію у столиці. Рішення дозволити запуск "підземки" уряд ухвалив під час свого засідання 20 травня, повідомляє 24 канал.
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Поки Київ був на карантині, столичне метро відмовилось від жетонів – їх більше не продаватимуть. Однак протягом місяця пасажири ще зможуть використати залишки жетонів.
Щоб проїхати в метро, потрібно мати
- одну з електронних карток;
- qr-квиток;
- оплачувати поїздку через термінал.
Правила захисту для пасажирів
- Температуру на вході не мірятимуть, але за наявністю масок і рукавичок слідкуватиме поліція.
- Дотримання дистанції – залишається на совісті пасажирів, адже додаткові вагони причепити не можуть – платформа розрахована тільки на 5, а 6-й лишається у тунелі.
Зверніть увагу! Станом на 24 травня у Києві 2 623 лабораторно підтверджених випадки COVID-19. 59 із них закінчилися летально. Водночас 358 людей одужали. За добу 23 травня в столиці діагностували 54 нових випадки інфікування коронавірусом.
Щодо решти міст, то у Дніпрі та Харкові проблем жодних не було, і тут метрополітен запустять, як і обіцяли.
Критерії для відновлення громадського транспорту
- за останні 7 днів на 100 тисяч населення налічується у середньому менше за 12 нових випадків COVID-19;
- середня кількість ПЛР та ІФА тестувань становить понад 12;
- завантаженість ліжок в лікарнях, куди госпіталізують пацієнтів з коронавірусом, складає менш як 50%.
Дитячі садки
Рішення щодо відновлення роботи дитячих садків з 25 травня уряд ухвалив на засіданні 20 числа. Мовиться лише про ті регіони, де ситуація з коронавірусом є сприятливою.
До слова! В Україні діє адаптивний карантин. У тих регіонах, де епідемічна ситуація є гіршою, ніж загалом в Україні, можуть посилювати обмежувальні заходи.
За яких умов мають запрацювати дитсадки: рекомендації від МОЗ
- перед початком роботи закладу усім працівникам виміряють температуру;
- дітям мірятимуть температуру перед входом у заклад;
- до закладу не допускатимуть тих працівників і дітей, у яких температура буде вищою за 37,2 градуса;
- батьки, які приводять дитину у заклад, повинні користуватися масками;
- заклади мають бути оснащеними антисептиками. Діти користуються ними виключно під наглядом вихователя;
- в ігровій формі за власним прикладом вихователі навчають дітей користуватися засобами захисту, правильно кашляти та міряти температуру.
Крім того, на період карантину також у дитсадках заборонено:
- використання багаторазових (тканинних рушників);
- використання м'яких іграшок;
- використання килимів з довгим ворсом;
- перебування у вуличному взутті всередині приміщення;
- проведення масових заходів за участю дітей з більш ніж однієї групи та за присутності глядачів (відвідувачів).
Водночас у МОЗ рекомендують:
- не допускати змішування дитячих груп;
- надавати пріоритет іграм на свіжому повітрі;
- обмежити ігри, що передбачають фізичний контакт дітей та використання інвентаря.
Радимо ознайомитися Чи потрібно дітям носити маски в дитсадках: відповідь МОЗ
Заклади Державної міграційної служби
З 25 травня також послабить обмеження й Державна міграційна служба. Але це відбудеться у межах адаптивного карантину, тобто не у всіх областях.
Актуально Які області не готові до послаблення карантину: статистика МОЗ
Послаблення не торкнуться:
- Волинська область;
- Дніпропетровська область;
- Донецька область;
- Закарпатська область;
- Київська область;
- Луганська область;
- Львівська область;
- Рівненська область;
- Чернівецька область.
Відновлення роботи територіальних підрозділів ДМС: що відомо
- Вони працюватимуть за звичайним графіком роботи.
- Знято обмеження щодо порядку надання адміністративних послуг. Таким чином, громадяни України, іноземці та особи без громадянства зможуть отримати будь-яку послугу.
- Відновлюється робота сервісу "Електронна черга".
Водночас Міграційна служба просить відвідувачів підрозділів дотримуватись рекомендацій щодо протидії поширенню коронавірусу:
- користуватися захисною маскою, рукавичками та дезінфікувальними засобами;
- не створювати скупчення людей у підрозділі та дотримуватись безпечної відстані між людьми (з розрахунку не більше ніж одна людина на 10 квадратних метрів);
- уникати контакту з усіма, хто має ознаки гострого респіраторного захворювання.
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Послаблення карантину у територіальних відділах Міграційної служби / Інфографіка ДМС
Коротко про вихід України з карантину
- В Україні з 12 березня запровадили загальнонаціональний карантин, згодом його продовжили до 22 травня. За прогнозами МОЗ, обмеження триватимуть щонайменше до 22 червня.
- Загалом уряд передбачив п'ять етапів виходу з карантину. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, якщо епідемічна ситуація буде сприятливою, їхня реалізація розпочнеться швидше, ніж передбачали. Однак, про швидке скасування карантину не мовиться. Крім того, все має відбуватися поступово.
- З 1 травня в Україні почали відкривати продовольчі та аграрні ринки. А 14 числа Кабмін дозволив відкрити непродовольчі ринки.
- Однак перший етап пом'якшення стартував лише 11 травня. У його межах дозволили роботу музеїв і бібліотек, салонів краси і перукарень, літніх майданчиків кафе та ресторанів тощо. Детальніше – за цим посиланням.
- З 22 травня в Україні дозволили роботу готелів (але не хостелів), відновили проведення спортивних змагань і церковних служб. Також почав їздити міський і внутрішньообласний транспорт. Крім того, можна здійснювати міжнародні перевезення автобусами, але лише через відкриті пункти пропуску.
- Станом на 24 травня в Україні підтвердили 20 986 випадків COVID-19. 7 108 людей одужали. Щоправда, є і погані новини – 617 інфікованих померли.
Другий етап послаблення карантину в Україні: що запрацює з 25 травня / Інфографіка 24 каналу