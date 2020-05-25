Послаблення карантину в Україні: що запрацює з 25 травня

З 22 травня в Україні стартував другий етап пом'якшення карантину. У його межах із 25 травня знову відновлять свою роботу метро та дитячі садочки. Крім того, послабить обмеження Державна міграційна служба.

Що запрацює з 25 травня

Метро

Тривалий час було невідомо, чи відновить свою роботу з 25 травня метро у Києві. Причина – складна епідемічна ситуацію у столиці. Рішення дозволити запуск "підземки" уряд ухвалив під час свого засідання 20 травня, повідомляє 24 канал.

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Поки Київ був на карантині, столичне метро відмовилось від жетонів – їх більше не продаватимуть. Однак протягом місяця пасажири ще зможуть використати залишки жетонів.

Щоб проїхати в метро, потрібно мати

одну з електронних карток;

qr-квиток;

оплачувати поїздку через термінал.

Правила захисту для пасажирів

Температуру на вході не мірятимуть, але за наявністю масок і рукавичок слідкуватиме поліція. Дотримання дистанції – залишається на совісті пасажирів, адже додаткові вагони причепити не можуть – платформа розрахована тільки на 5, а 6-й лишається у тунелі.

Зверніть увагу! Станом на 24 травня у Києві 2 623 лабораторно підтверджених випадки COVID-19. 59 із них закінчилися летально. Водночас 358 людей одужали. За добу 23 травня в столиці діагностували 54 нових випадки інфікування коронавірусом.

Щодо решти міст, то у Дніпрі та Харкові проблем жодних не було, і тут метрополітен запустять, як і обіцяли.

Критерії для відновлення громадського транспорту

за останні 7 днів на 100 тисяч населення налічується у середньому менше за 12 нових випадків COVID-19;

середня кількість ПЛР та ІФА тестувань становить понад 12;

завантаженість ліжок в лікарнях, куди госпіталізують пацієнтів з коронавірусом, складає менш як 50%.

Як не підхопити коронавірус у метро / Інфографіка 24 каналу

Дитячі садки

Рішення щодо відновлення роботи дитячих садків з 25 травня уряд ухвалив на засіданні 20 числа. Мовиться лише про ті регіони, де ситуація з коронавірусом є сприятливою.

До слова! В Україні діє адаптивний карантин. У тих регіонах, де епідемічна ситуація є гіршою, ніж загалом в Україні, можуть посилювати обмежувальні заходи.

За яких умов мають запрацювати дитсадки: рекомендації від МОЗ

перед початком роботи закладу усім працівникам виміряють температуру;

дітям мірятимуть температуру перед входом у заклад;

до закладу не допускатимуть тих працівників і дітей, у яких температура буде вищою за 37,2 градуса;

батьки, які приводять дитину у заклад, повинні користуватися масками;

заклади мають бути оснащеними антисептиками. Діти користуються ними виключно під наглядом вихователя;

в ігровій формі за власним прикладом вихователі навчають дітей користуватися засобами захисту, правильно кашляти та міряти температуру.

Крім того, на період карантину також у дитсадках заборонено:

використання багаторазових (тканинних рушників);

використання м'яких іграшок;

використання килимів з довгим ворсом;

перебування у вуличному взутті всередині приміщення;

проведення масових заходів за участю дітей з більш ніж однієї групи та за присутності глядачів (відвідувачів).

Водночас у МОЗ рекомендують:

не допускати змішування дитячих груп;

надавати пріоритет іграм на свіжому повітрі;

обмежити ігри, що передбачають фізичний контакт дітей та використання інвентаря.

Радимо ознайомитися Чи потрібно дітям носити маски в дитсадках: відповідь МОЗ



Рекомендації для роботи дитсадків під час епідемії коронавірусу / Інфографіка 24 каналу Рекомендації для роботи дитсадків під час епідемії коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Заклади Державної міграційної служби

З 25 травня також послабить обмеження й Державна міграційна служба. Але це відбудеться у межах адаптивного карантину, тобто не у всіх областях.

Актуально Які області не готові до послаблення карантину: статистика МОЗ

Послаблення не торкнуться:

Волинська область;

Дніпропетровська область;

Донецька область;

Закарпатська область;

Київська область;

Луганська область;

Львівська область;

Рівненська область;

Чернівецька область.

Відновлення роботи територіальних підрозділів ДМС: що відомо

Вони працюватимуть за звичайним графіком роботи.

Знято обмеження щодо порядку надання адміністративних послуг. Таким чином, громадяни України, іноземці та особи без громадянства зможуть отримати будь-яку послугу.

Відновлюється робота сервісу "Електронна черга".

Водночас Міграційна служба просить відвідувачів підрозділів дотримуватись рекомендацій щодо протидії поширенню коронавірусу:

користуватися захисною маскою, рукавичками та дезінфікувальними засобами;

не створювати скупчення людей у підрозділі та дотримуватись безпечної відстані між людьми (з розрахунку не більше ніж одна людина на 10 квадратних метрів);

уникати контакту з усіма, хто має ознаки гострого респіраторного захворювання.

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Коротко про вихід України з карантину

В Україні з 12 березня запровадили загальнонаціональний карантин, згодом його продовжили до 22 травня. За прогнозами МОЗ, обмеження триватимуть щонайменше до 22 червня.

Загалом уряд передбачив п'ять етапів виходу з карантину. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, якщо епідемічна ситуація буде сприятливою, їхня реалізація розпочнеться швидше, ніж передбачали. Однак, про швидке скасування карантину не мовиться. Крім того, все має відбуватися поступово.

За словами прем'єра Дениса Шмигаля, якщо епідемічна ситуація буде сприятливою, їхня реалізація розпочнеться швидше, ніж передбачали. Однак, про швидке скасування карантину не мовиться. Крім того, все має відбуватися поступово. З 1 травня в Україні почали відкривати продовольчі та аграрні ринки. А 14 числа Кабмін дозволив відкрити непродовольчі ринки.

А 14 числа Кабмін дозволив відкрити Однак перший етап пом'якшення стартував лише 11 травня. У його межах дозволили роботу музеїв і бібліотек, салонів краси і перукарень, літніх майданчиків кафе та ресторанів тощо. Детальніше – за цим посиланням.

У його межах дозволили роботу музеїв і бібліотек, салонів краси і перукарень, літніх майданчиків кафе та ресторанів тощо. Детальніше – за цим посиланням. З 22 травня в Україні дозволили роботу готелів (але не хостелів), відновили проведення спортивних змагань і церковних служб. Також почав їздити міський і внутрішньообласний транспорт . Крім того, можна здійснювати міжнародні перевезення автобусами, але лише через відкриті пункти пропуску.

(але не хостелів), відновили проведення і Також почав їздити . Крім того, можна здійснювати міжнародні перевезення автобусами, але лише через відкриті пункти пропуску. Станом на 24 травня в Україні підтвердили 20 986 випадків COVID-19. 7 108 людей одужали. Щоправда, є і погані новини – 617 інфікованих померли.

Послаблення карантину у територіальних відділах Міграційної служби / Інфографіка ДМС



Другий етап послаблення карантину в Україні: що запрацює з 25 травня / Інфографіка 24 каналу