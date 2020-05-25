Ослабление карантина в Украине: что заработает с 25 мая

С 22 мая в Украине стартовал второй этап смягчения карантина. В его рамках с 25 мая вновь возобновят свою работу метро и детские сады. Кроме того, ослабит ограничение Государственная миграционная служба.

Что заработает с 25 мая

Метро

Долгое время было неизвестно, возобновит ли свою работу с 25 мая метро в Киеве. Причина – сложная эпидемическая ситуацию в столице. Решение разрешить запуск "подземки" правительство приняло во время своего заседания 20 мая, сообщает 24 канал.

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Пока Киев был на карантине, столичное метро отказалось от жетонов – их больше не будут продавать. Однако в течение месяца пассажиры еще смогут использовать остатки жетонов.

Чтобы проехать в метро, нужно иметь

одну из электронных карт;

qr-билет;

оплачивать поездку через терминал.

Правила защиты для пассажиров

Температуру на входе не будут мерять, но за наличием масок и перчаток будет следить полиция. Соблюдение дистанции – остается на совести пассажиров, ведь дополнительные вагоны прицепить не могут – платформа рассчитана только на 5, а 6-й остается в тоннеле.

Обратите внимание! По состоянию на 24 мая в Киеве 2 623 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. 59 из них закончились летально. В то же время 358 человек выздоровели. За сутки 23 мая в столице диагностировали 54 новых случая инфицирования коронавирусом.

Что касается остальных городов, то в Днепре и Харькове проблем никаких не было, и тут метрополитен запустят, как и обещали.

Критерии для восстановления общественного транспорта:

за последние 7 дней на 100 тысяч населения насчитывается в среднем меньше 12 новых случаев COVID-19;

среднее количество ПЦР и ИФА тестирований составляет более 12;

загруженность коек в больницах, куда госпитализируют пациентов с коронавирусом, составляет менее 50%.

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Детские сады

Решение о возобновлении работы детских садов с 25 мая правительство приняло на своем заседании 20 числа. Речь идет только о тех регионах, где ситуация с коронавирусом является благоприятной.

К слову! В Украине действует адаптивный карантин. В тех регионах, где эпидемическая ситуация хуже, чем в целом в Украине, могут усиливать ограничительные меры.

При каких условиях должны заработать детсады: рекомендации от Минздрава

Перед началом работы заведения всем работникам измерят температуру.

Детям будут мерять температуру перед входом в заведение.

В заведение не будут допускать тех работников и детей, у которых температура будет выше 37,2 градуса.

Родители, которые приводят ребенка в заведение, должны пользоваться масками.

Заведения должны быть оснащены антисептиками. Дети пользуются ими исключительно под присмотром воспитателя.

В игровой форме по собственному примеру воспитатели обучают детей пользоваться средствами защиты, правильно кашлять и мерять температуру.

Кроме того, на период карантина также в детсадах запрещено:

использование многоразовых (тканевых полотенец);

использование мягких игрушек;

использование ковров с длинным ворсом;

пребывание в уличной обуви внутри помещения;

проведение массовых мероприятий с участием детей с более чем одной группы и в присутствии зрителей (посетителей).

В то же время в Минздраве рекомендуют:

не допускать смешивания детских групп;

предоставлять приоритет играм на свежем воздухе;

ограничить игры, предусматривающие физический контакт детей и использование инвентаря.

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Рекомендации для работы детсадов во время эпидемии коронавируса / Инфографика 24 канала Рекомендации для работы детсадов во время эпидемии коронавируса / Инфографика 24 канала

Учреждения Государственной миграционной службы

С 25 мая также ослабит ограничения и Государственная миграционная служба. Но это произойдет в рамках адаптивного карантина, то есть не во всех областях.

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Послабления не коснутся:

Волынская область;

Днепропетровская область;

Донецкая область;

Закарпатская область;

Киевская область;

Луганская область;

Львовская область;

Ровненская область;

Черновицкая область.

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Они будут работать по обычному графику работы.

Сняты ограничения относительно порядка предоставления административных услуг. Таким образом, граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства смогут получить любую услугу.

Возобновляется работа сервиса "Электронная очередь".

В то же время Миграционная служба просит посетителей подразделений придерживаться рекомендаций относительно противодействия распространению коронавируса:

пользоваться защитной маской, перчатками и дезинфицирующими средствами;

не создавать скопления людей в подразделении и соблюдать безопасное расстояние между людьми (из расчета не более одного человека на 10 квадратных метров);

избегать контакта со всеми, кто имеет признаки острого респираторного заболевания.

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Коротко о выходе Украины из карантина

В Украине с 12 марта ввели общенациональный карантин, впоследствии его продлили до 22 мая. По прогнозам Минздрава, ограничения продлятся минимум до 22 июня.

В целом правительство предусмотрело пять этапов выхода из карантина . По словам премьера Дениса Шмыгаля, если эпидемиологическая ситуация будет благоприятной, их реализация начнется быстрее, чем предполагали. Однако, о скорой отмене карантина не говорится. Кроме того, все должно происходить постепенно.

. По словам премьера Дениса Шмыгаля, если эпидемиологическая ситуация будет благоприятной, их реализация начнется быстрее, чем предполагали. Однако, о скорой отмене карантина не говорится. Кроме того, все должно происходить постепенно. С 1 мая в Украине начали открывать продовольственные и аграрные рынки . А 14 числа Кабмин разрешил открыть непродовольственные рынки.

. А 14 числа Кабмин разрешил открыть Однако первый этап смягчения стартовал лишь 11 мая . В его рамках разрешили работу музеев и библиотек, салонов красоты и парикмахерских, летних площадок кафе и ресторанов и др. Подробнее – по этой ссылке.

. В его рамках разрешили работу музеев и библиотек, салонов красоты и парикмахерских, летних площадок кафе и ресторанов и др. Подробнее – по этой ссылке. С 22 мая в Украине разрешили работу отелей (не хостелов), возобновили проведение спортивных соревнований и церковных служб . Также начал ездить городской и внутриобластной транспорт . Кроме того, можно осуществлять международные перевозки, но только через открытые пункты пропуска.

(не хостелов), возобновили проведение . Также начал ездить . Кроме того, можно осуществлять международные перевозки, но только через открытые пункты пропуска. По состоянию на 24 мая в Украине подтвердили 20 986 случаев COVID-19. 7 108 человек выздоровели. Правда, есть и плохие новости – 617 инфицированных умерли.

Ослабления карантина в территориальных отделах Миграционной службы / Инфографика ДМС



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