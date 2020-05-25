Ослабление карантина в Украине: что заработает с 25 мая
С 22 мая в Украине стартовал второй этап смягчения карантина. В его рамках с 25 мая вновь возобновят свою работу метро и детские сады. Кроме того, ослабит ограничение Государственная миграционная служба.
Что заработает с 25 мая
Метро
Долгое время было неизвестно, возобновит ли свою работу с 25 мая метро в Киеве. Причина – сложная эпидемическая ситуацию в столице. Решение разрешить запуск "подземки" правительство приняло во время своего заседания 20 мая, сообщает 24 канал.
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Пока Киев был на карантине, столичное метро отказалось от жетонов – их больше не будут продавать. Однако в течение месяца пассажиры еще смогут использовать остатки жетонов.
Чтобы проехать в метро, нужно иметь
- одну из электронных карт;
- qr-билет;
- оплачивать поездку через терминал.
Правила защиты для пассажиров
- Температуру на входе не будут мерять, но за наличием масок и перчаток будет следить полиция.
- Соблюдение дистанции – остается на совести пассажиров, ведь дополнительные вагоны прицепить не могут – платформа рассчитана только на 5, а 6-й остается в тоннеле.
Обратите внимание! По состоянию на 24 мая в Киеве 2 623 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. 59 из них закончились летально. В то же время 358 человек выздоровели. За сутки 23 мая в столице диагностировали 54 новых случая инфицирования коронавирусом.
Что касается остальных городов, то в Днепре и Харькове проблем никаких не было, и тут метрополитен запустят, как и обещали.
Критерии для восстановления общественного транспорта:
- за последние 7 дней на 100 тысяч населения насчитывается в среднем меньше 12 новых случаев COVID-19;
- среднее количество ПЦР и ИФА тестирований составляет более 12;
- загруженность коек в больницах, куда госпитализируют пациентов с коронавирусом, составляет менее 50%.
Детские сады
Решение о возобновлении работы детских садов с 25 мая правительство приняло на своем заседании 20 числа. Речь идет только о тех регионах, где ситуация с коронавирусом является благоприятной.
К слову! В Украине действует адаптивный карантин. В тех регионах, где эпидемическая ситуация хуже, чем в целом в Украине, могут усиливать ограничительные меры.
При каких условиях должны заработать детсады: рекомендации от Минздрава
- Перед началом работы заведения всем работникам измерят температуру.
- Детям будут мерять температуру перед входом в заведение.
- В заведение не будут допускать тех работников и детей, у которых температура будет выше 37,2 градуса.
- Родители, которые приводят ребенка в заведение, должны пользоваться масками.
- Заведения должны быть оснащены антисептиками. Дети пользуются ими исключительно под присмотром воспитателя.
- В игровой форме по собственному примеру воспитатели обучают детей пользоваться средствами защиты, правильно кашлять и мерять температуру.
Кроме того, на период карантина также в детсадах запрещено:
- использование многоразовых (тканевых полотенец);
- использование мягких игрушек;
- использование ковров с длинным ворсом;
- пребывание в уличной обуви внутри помещения;
- проведение массовых мероприятий с участием детей с более чем одной группы и в присутствии зрителей (посетителей).
В то же время в Минздраве рекомендуют:
- не допускать смешивания детских групп;
- предоставлять приоритет играм на свежем воздухе;
- ограничить игры, предусматривающие физический контакт детей и использование инвентаря.
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Учреждения Государственной миграционной службы
С 25 мая также ослабит ограничения и Государственная миграционная служба. Но это произойдет в рамках адаптивного карантина, то есть не во всех областях.
Актуально Какие области не готовы к ослаблению карантина: статистика Минздрава
Послабления не коснутся:
- Волынская область;
- Днепропетровская область;
- Донецкая область;
- Закарпатская область;
- Киевская область;
- Луганская область;
- Львовская область;
- Ровненская область;
- Черновицкая область.
Восстановление работы территориальных подразделений ГМС: что известно
- Они будут работать по обычному графику работы.
- Сняты ограничения относительно порядка предоставления административных услуг. Таким образом, граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства смогут получить любую услугу.
- Возобновляется работа сервиса "Электронная очередь".
В то же время Миграционная служба просит посетителей подразделений придерживаться рекомендаций относительно противодействия распространению коронавируса:
- пользоваться защитной маской, перчатками и дезинфицирующими средствами;
- не создавать скопления людей в подразделении и соблюдать безопасное расстояние между людьми (из расчета не более одного человека на 10 квадратных метров);
- избегать контакта со всеми, кто имеет признаки острого респираторного заболевания.
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Ослабления карантина в территориальных отделах Миграционной службы / Инфографика ДМС
Коротко о выходе Украины из карантина
- В Украине с 12 марта ввели общенациональный карантин, впоследствии его продлили до 22 мая. По прогнозам Минздрава, ограничения продлятся минимум до 22 июня.
- В целом правительство предусмотрело пять этапов выхода из карантина. По словам премьера Дениса Шмыгаля, если эпидемиологическая ситуация будет благоприятной, их реализация начнется быстрее, чем предполагали. Однако, о скорой отмене карантина не говорится. Кроме того, все должно происходить постепенно.
- С 1 мая в Украине начали открывать продовольственные и аграрные рынки. А 14 числа Кабмин разрешил открыть непродовольственные рынки.
- Однако первый этап смягчения стартовал лишь 11 мая. В его рамках разрешили работу музеев и библиотек, салонов красоты и парикмахерских, летних площадок кафе и ресторанов и др. Подробнее – по этой ссылке.
- С 22 мая в Украине разрешили работу отелей (не хостелов), возобновили проведение спортивных соревнований и церковных служб. Также начал ездить городской и внутриобластной транспорт. Кроме того, можно осуществлять международные перевозки, но только через открытые пункты пропуска.
- По состоянию на 24 мая в Украине подтвердили 20 986 случаев COVID-19. 7 108 человек выздоровели. Правда, есть и плохие новости – 617 инфицированных умерли.
Второй этап ослабления карантина в Украине: что заработает с 25 мая / Инфографика 24 канала