Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Дім Агро Дизайн Інвестиції Нерухомість Смачно Покер Auto Краса Сім'я Освіта Likar Афіша
more
ДЕНЬ ВИШИВАНКИ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ВІЙНА НА ДОНБАСІ КОРОНАВІРУС COVID-19
Пряма трансляція на
Останні випуски
ДЕНЬ ВИШИВАНКИ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ВІЙНА НА ДОНБАСІ КОРОНАВІРУС COVID-19

Коли запрацюють готелі та приміщення кафе в Україні: відомі дати

-
Коли готелі та кафе відновлять роботу: відомі дати
Відома дата відновлення роботи кафе та готелів / AP news

Українські готелі зможуть відчинити двері для гостей вже з 22 червня, проте не всі. А в приміщеннях кафе та ресторанів, а не тільки на літніх майданчиках, можна буде посидіти з 10 червня.

Що відомо про роботу готелів та ресторанів

Готелі, у яких нема ресторанів, зможуть почати роботу вже на другому етапі послаблення карантину – 22 травня. Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я у фейсбуці.

До теми Карантин в Україні офіційно продовжили до 22 червня: уряд опублікував постанову

Відпочити не на літніх майданчиках, а всередині закладів громадського харчування, можна буде з 10 червня. З цього дня також відновлять повноцінну роботу готелі та хостели.

карантин
Що запрацює з 22 травня / Інфографіка МОЗ

Чого торкнеться наступне послаблення карантину після 22 травня:

  • відкриють дитячі садочки;
  • проведуть спортивні змагання без глядачів;
  • дозволять роботу готелів (окрім хостелів);
  • проведуть ЗНО;
  • запрацює громадський транспорт.

Скільки ще триватиме карантин

Карантин в Україні триватиме ще щонайменше до 22 червня. Уряд опублікував відповідну постанову 21 травня. Таким чином, ще понад місяць триватимуть обмеження, які запровадили у межах боротьби з коронавірусом. Щоправда, послаблення карантину вже стартувало. Наразі Україна перебуває на другому з п'яти етапів.

Автор: Ірина Пундор
Теги: Міністерство охорони здоров’я Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Новини України Готелі
Коментарі
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Китай та боржники: які країни не здатні повернути гроші
сьогодні , 21:34 Китай та боржники: які країни не здатні повернути гроші
Анатолій Максимов
Це зв'язок, який з'єднує наші покоління: історія про одну вишиванку
сьогодні , 21:00 Це зв'язок, який з'єднує наші покоління: історія про одну вишиванку
Уляна Супрун
Будинки в старих контейнерах: як облаштували 21 мікроготель в Німеччині – фото
15 травня , 13:39 Будинки в старих контейнерах: як облаштували 21 мікроготель в Німеччині – фото
Ростислав Струтинський