Коли запрацюють готелі та приміщення кафе в Україні: відомі дати
Українські готелі зможуть відчинити двері для гостей вже з 22 червня, проте не всі. А в приміщеннях кафе та ресторанів, а не тільки на літніх майданчиках, можна буде посидіти з 10 червня.
Що відомо про роботу готелів та ресторанів
Готелі, у яких нема ресторанів, зможуть почати роботу вже на другому етапі послаблення карантину – 22 травня. Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я у фейсбуці.
До теми Карантин в Україні офіційно продовжили до 22 червня: уряд опублікував постанову
Відпочити не на літніх майданчиках, а всередині закладів громадського харчування, можна буде з 10 червня. З цього дня також відновлять повноцінну роботу готелі та хостели.
Що запрацює з 22 травня / Інфографіка МОЗ
Чого торкнеться наступне послаблення карантину після 22 травня:
- відкриють дитячі садочки;
- проведуть спортивні змагання без глядачів;
- дозволять роботу готелів (окрім хостелів);
- проведуть ЗНО;
- запрацює громадський транспорт.
Скільки ще триватиме карантин
Карантин в Україні триватиме ще щонайменше до 22 червня. Уряд опублікував відповідну постанову 21 травня. Таким чином, ще понад місяць триватимуть обмеження, які запровадили у межах боротьби з коронавірусом. Щоправда, послаблення карантину вже стартувало. Наразі Україна перебуває на другому з п'яти етапів.