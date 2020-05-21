Когда заработают гостиницы и помещения кафе в Украине: известны даты

Украинские гостиницы смогут открыть двери для гостей уже с 22 июня, однако не все. А в помещениях кафе и ресторанов, а не только на летних площадках, можно будет посидеть с 10 июня.

Що відомо про роботу готелів та ресторанів

Готелі, у яких нема ресторанів, зможуть почати роботу вже на другому етапі послаблення карантину – 22 травня. Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я у фейсбуці.

До теми Карантин в Україні офіційно продовжили до 22 червня: уряд опублікував постанову

Відпочити не на літніх майданчиках, а всередині закладів громадського харчування, можна буде з 10 червня. З цього дня також відновлять повноцінну роботу готелі та хостели.



Що запрацює з 22 травня / Інфографіка МОЗ

Чого торкнеться наступне послаблення карантину після 22 травня:

відкриють дитячі садочки;

проведуть спортивні змагання без глядачів;

дозволять роботу готелів (окрім хостелів);

проведуть ЗНО;

запрацює громадський транспорт.

Скільки ще триватиме карантин

Карантин в Україні триватиме ще щонайменше до 22 червня. Уряд опублікував відповідну постанову 21 травня. Таким чином, ще понад місяць триватимуть обмеження, які запровадили у межах боротьби з коронавірусом. Щоправда, послаблення карантину вже стартувало. Наразі Україна перебуває на другому з п'яти етапів.