Когда заработают гостиницы и помещения кафе в Украине: известны даты
Украинские гостиницы смогут открыть двери для гостей уже с 22 июня, однако не все. А в помещениях кафе и ресторанов, а не только на летних площадках, можно будет посидеть с 10 июня.
Що відомо про роботу готелів та ресторанів
Готелі, у яких нема ресторанів, зможуть почати роботу вже на другому етапі послаблення карантину – 22 травня. Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я у фейсбуці.
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Відпочити не на літніх майданчиках, а всередині закладів громадського харчування, можна буде з 10 червня. З цього дня також відновлять повноцінну роботу готелі та хостели.
Що запрацює з 22 травня / Інфографіка МОЗ
Чого торкнеться наступне послаблення карантину після 22 травня:
- відкриють дитячі садочки;
- проведуть спортивні змагання без глядачів;
- дозволять роботу готелів (окрім хостелів);
- проведуть ЗНО;
- запрацює громадський транспорт.
Скільки ще триватиме карантин
Карантин в Україні триватиме ще щонайменше до 22 червня. Уряд опублікував відповідну постанову 21 травня. Таким чином, ще понад місяць триватимуть обмеження, які запровадили у межах боротьби з коронавірусом. Щоправда, послаблення карантину вже стартувало. Наразі Україна перебуває на другому з п'яти етапів.