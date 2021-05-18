Испанские власти приняли решение направить военных охранять границу с Марокко. Правоохранители применили слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу у пограничного забора, который разделяет 2 страны.
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Сейчас на родину депортировали уже примерно 1 600 марокканцев. В то же время подростков-нелегалов страна пока не высылает.
Реакция Испании
Премьер-министр Испании Педро Санчес срочно прервал свой визит в Париж. Политик прибыл к Сеута и подчеркнул, что ситуация является крайне серьезной.
Санчес призвал Марокко жить в духе добрососедства.
Территориальная целостность границ Сеуты и Мелильи, которые также входят в ЕС, будут защищать при любых обстоятельствах и во все необходимые способы,
- заявил политик.
По данным испанских СМИ, Санчес уже ведет переговоры с официальным Брюсселем. Политик настаивает, ситуацию нужно урегулировать максимально быстро, ведь речь идет не только о безопасности границ Испании, но и всего Евросоюза.
Почему мигранты настолько активизировались
- Автономный город Сеут всегда привлекал мигрантов из Африки.
- Однако, по данным СМИ, на этот раз причиной массовой миграции стали напряженные отношения между Мадридом и Рабатом (столицей Сахары). В то же время в Министерстве внутренних дел Испании эту информацию не подтвердили.
- Утром 17 мая мигранты начали прибывать на территорию Испании. Это были целые семьи с детьми.
- Власти Испании уже отметила, что Сеут возле границы с Марокко патрулировать в общем 1100 военных и полицейских.
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