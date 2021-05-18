Испанские власти приняли решение направить военных охранять границу с Марокко. Правоохранители применили слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу у пограничного забора, который разделяет 2 страны.

Заметьте Климатический и миграционный: почему на южной границе США снова кризис

Сейчас на родину депортировали уже примерно 1 600 марокканцев. В то же время подростков-нелегалов страна пока не высылает.

Реакция Испании

Премьер-министр Испании Педро Санчес срочно прервал свой визит в Париж. Политик прибыл к Сеута и подчеркнул, что ситуация является крайне серьезной.

Санчес призвал Марокко жить в духе добрососедства.

Территориальная целостность границ Сеуты и Мелильи, которые также входят в ЕС, будут защищать при любых обстоятельствах и во все необходимые способы,

- заявил политик.

По данным испанских СМИ, Санчес уже ведет переговоры с официальным Брюсселем. Политик настаивает, ситуацию нужно урегулировать максимально быстро, ведь речь идет не только о безопасности границ Испании, но и всего Евросоюза.

Почему мигранты настолько активизировались

Автономный город Сеут всегда привлекал мигрантов из Африки.

Однако, по данным СМИ, на этот раз причиной массовой миграции стали напряженные отношения между Мадридом и Рабатом (столицей Сахары). В то же время в Министерстве внутренних дел Испании эту информацию не подтвердили.

Утром 17 мая мигранты начали прибывать на территорию Испании. Это были целые семьи с детьми.

Власти Испании уже отметила, что Сеут возле границы с Марокко патрулировать в общем 1100 военных и полицейских.

Мигранты прибывают в Испанию: смотрите видео