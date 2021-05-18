Іспанська влада ухвалила рішення направити військових охороняти кордон з Марокко. Правоохоронці застосували сльозогінний газ, щоб розігнати натовп біля прикордонного паркану, який розділяє 2 країни.

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Наразі на батьківщину депортували вже приблизно 1600 марокканців. Водночас підлітків-нелегалів країна наразі не висилає.

Реакція Іспанії

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес терміново перервав свій візит до Парижа. Політик прибув до Сеута та наголосив, що ситуація є вкрай серйозною.

Санчес закликав Марокко жити у дусі добросусідства.

Територіальна цілісність кордонів Сеути та Мелільї, які також входять до ЄС, будуть захищати за будь-яких обставин та в усі необхідні способи,

– заявив політик.

За даними іспанських ЗМІ, Санчес вже веде переговори з офіційним Брюсселем. Політик наполягає, ситуацію потрібно врегулювати максимально швидко, адже мовиться не лише про безпеку кордонів Іспанії, але й усього Євросоюзу.

Чому мігранти настільки активізувалися

Автономне місто Сеут завжди приваблювало мігрантів з Африки.

Однак, за даними ЗМІ, цього разу причиною масової міграції стали напружені відносини між Мадридом та Рабатом (столицею Сахари). Водночас у Міністерстві внутрішніх справ Іспанії цю інформацію не підтвердили.

Вранці 17 травня мігранти почали прибувати на територію Іспанії. Це були цілі родини з дітьми.

Влада Іспанії вже наголосила, що Сеут біля кордону з Марокко патрулюватимуть загалом 1100 військових та поліцейських.

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