Лидеров движения за независимость отправили в тюрьму после того, как их признали виновными в подстрекательстве к мятежу в 2019 году. Еще нескольких человек осудили за неповиновение, но их не лишали свободы.

К теме В Испании началась масштабная акция против помилования политиков Каталонии: видео

Сколько продлится процесс освобождения

Освобождение заключенных может занять несколько дней. Все из-за того, что помилование должен подписать король Испании Филипп VI. После этого его опубликуют в Официальном вестнике страны.

Решение о помиловании каталонских политиков не отменяет запрет заключенным занимать должности. Стоит заметить, что ряд политических партий, включая ультраправую Vox, заявили о намерении обжаловать это решение.

Обратите внимание! Стремление полуавтономного региона к независимости почти 4 года назад привело Испанию к крупнейшему политическому кризису за последние 40 лет.

Интересно Россия подстрекала Каталонию на войну, обещала 10 тысяч солдат и деньги, – СМИ

Что этому предшествовало