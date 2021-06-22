Лідерів руху за незалежність відправили до в'язниці після того, як їх визнали винними в підбурюванні до заколоту у 2019 році. Ще кількох осіб засудили за непокору, але їх не позбавляли волі.
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Скільки триватиме процес звільнення
Звільнення ув'язнених може зайняти кілька днів. Усе через те, що помилування має підписати король Іспанії Філіп VI. Після цього його опублікують в Офіційному віснику країни.
Рішення про помилування каталонських політиків не скасовує заборону ув'язненим обіймати посади. Варто зауважити, що низка політичних партій, включаючи ультраправу Vox, заявили про намір оскаржити це рішення.
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Що цьому передувало
- Верховний суд Іспанії у жовтні 2019 року засудив до тюремного ув'язнення 9 каталонських політиків. Таке рішення викликало протести в Каталонії.
- Наприкінці травня 2021 Верховний суд країни виступив проти помилування політиків Каталонії, яких засудили за участь в організації незаконного референдуму у 2017 році.
- У Мадриді в червні почалася багатотисячна акція проти помилування політиків.