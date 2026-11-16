"Может возникнуть какофония": Испания требует участия в переговорах о прекращении войны в Украине

Как сообщает издание El Diario, глава испанского дипломатического ведомства озвучил свою позицию после прибытия в Брюссель для участия в заседании Рады ЕС по иностранным делам.

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Каковы подробности?

"В этом нет никаких сомнений", – подчеркнул дипломат, аргументируя необходимость вовлечения Мадрида в будущий диалог защитой общих европейских интересов.

Он заверил, что никакие ключевые договоренности по безопасности на континенте не могут приниматься без учета мнения его государства.

Ничего не будет решено в отношении европейской безопасности и ничего в отношении Европы и Украины без участия Испании за столом переговоров– подчеркнул Альбарес.

Претензии Мадрида к формату европейской делегации

Глава МИД Испании раскритиковал согласованный состав делегации, в которую должны войти делегаты европейских институтов и представители группы E5 – Германии, Франции, Италии, Великобритании и Польши.

"В этой группе слишком много участников, может возникнуть какофония. Это не самый эффективный способ работы для Европы, при этом не хватает некоторых ключевых институциональных участников", – заявил министр.

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По мнению испанского дипломата, среди участников обязательно должна быть глава дипломатии ЕС Кая Каллас, которая координирует общий внешнеполитический курс блока.

"Она, несомненно, должна быть там", – добавил Альбарес.

Сама Кая Каллас воздержалась от споров вокруг состава переговорной группы и сосредоточилась на действиях Москвы. Она назвала российские требования о пересмотре системы безопасности Европы абсурдными и максималистскими попытками затянуть войну.

Решение лидеров ЕС на саммите в Дублине

Напомним, как уже сообщалось на на нашем сайте, лидеры Европейского Союза на неформальном саммите в Дублине согласовали делегирование команды переговорщиков вместо одного спецпредставителя.

Президент Евросовета Антониу Кошта пояснил, что совместная группа будет представлять институты и "коалицию желающих", которая должна обеспечить долгосрочные гарантии безопасности для Украины.