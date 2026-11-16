"Может возникнуть какофония": Испания требует участия в переговорах о прекращении войны в Украине

Испания хочет присоединиться к переговорам по поводу войны в Украине / Фото: Ронка Оберхаммер/DW Images
16 ноября министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес потребовал включить страну в переговоры о прекращении войны в Украине. Дипломат предостерег от какофонии из-за несбалансированного состава европейской делегации.
Как сообщает издание El Diario, глава испанского дипломатического ведомства озвучил свою позицию после прибытия в Брюссель для участия в заседании Рады ЕС по иностранным делам.
популярные видео
Каковы подробности?
"В этом нет никаких сомнений", – подчеркнул дипломат, аргументируя необходимость вовлечения Мадрида в будущий диалог защитой общих европейских интересов.
Он заверил, что никакие ключевые договоренности по безопасности на континенте не могут приниматься без учета мнения его государства.
Ничего не будет решено в отношении европейской безопасности и ничего в отношении Европы и Украины без участия Испании за столом переговоров
Претензии Мадрида к формату европейской делегации
Глава МИД Испании раскритиковал согласованный состав делегации, в которую должны войти делегаты европейских институтов и представители группы E5 – Германии, Франции, Италии, Великобритании и Польши.
"В этой группе слишком много участников, может возникнуть какофония. Это не самый эффективный способ работы для Европы, при этом не хватает некоторых ключевых институциональных участников", – заявил министр.
По мнению испанского дипломата, среди участников обязательно должна быть глава дипломатии ЕС Кая Каллас, которая координирует общий внешнеполитический курс блока.
"Она, несомненно, должна быть там", – добавил Альбарес.
Сама Кая Каллас воздержалась от споров вокруг состава переговорной группы и сосредоточилась на действиях Москвы. Она назвала российские требования о пересмотре системы безопасности Европы абсурдными и максималистскими попытками затянуть войну.
Решение лидеров ЕС на саммите в Дублине
Напомним, как уже сообщалось на на нашем сайте, лидеры Европейского Союза на неформальном саммите в Дублине согласовали делегирование команды переговорщиков вместо одного спецпредставителя.
Президент Евросовета Антониу Кошта пояснил, что совместная группа будет представлять институты и "коалицию желающих", которая должна обеспечить долгосрочные гарантии безопасности для Украины.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Комментарии2 комментария