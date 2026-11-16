"Може виникнути какофонія": Іспанія вимагає участі в переговорах щодо закінчення війни в Україні

Як повідомляє видання El Diario, очільник іспанського дипломатичного відомства озвучив свою позицію після прибуття до Брюсселя для участі в засіданні Ради ЄС із закордонних справ.

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Які подробиці?

"У цьому немає жодних сумнівів", – підкреслив дипломат, аргументуючи необхідність залучення Мадрида до майбутнього діалогу захистом спільних європейських інтересів.

Він запевнив, що жодні ключові домовленості щодо безпеки на континенті не можуть ухвалюватися без урахування думки його держави.

Нічого не буде вирішено щодо європейської безпеки і нічого щодо Європи та України без участі Іспанії за столом переговорів– наголосив Альбарес.

Претензії Мадрида до формату європейської делегації

Очільник МЗС Іспанії розкритикував погоджений склад делегації, куди мають увійти делегати європейських інституцій та представники групи E5 – Німеччини, Франції, Італії, Великої Британії та Польщі.

"У цій групі занадто багато учасників, може виникнути какофонія. Це не найефективніший спосіб роботи для Європи, водночас бракує деяких ключових інституційних учасників", – заявив міністр.

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На думку іспанського дипломата, серед учасників обов'язково мала б бути очільниця дипломатії ЄС Кая Каллас, яка координує спільний зовнішньополітичний курс блоку.

"Вона, безсумнівно, має бути там", – додав Альбарес.

Сама Кая Каллас утрималася від суперечок довкола персонального складу переговорної групи та зосередилася на діях Москви. Вона назвала російські вимоги щодо перегляду безпекової системи Європи абсурдними та максималістськими спробами затягнути війну.

Рішення лідерів ЄС на саміті в Дубліні

Нагадаємо, як вже повідомлялося на нашому сайті, лідери Європейського Союзу на неформальному саміті в Дубліні узгодили делегування команди переговірників замість одного спецпредставника.

Президент Євроради Антоніу Кошта пояснив, що спільна група представлятиме інституції та "коаліцію охочих", яка має забезпечити довгострокові гарантії безпеки для України.