Испания ослабляет карантин уже с 4 мая: правительство представило 4-этапный план
Испанское правительство представило 4-этапный план ослабления карантина в стране. Ослабление будет постепенным и будет зависеть от ситуации в конкретном регионе страны.
Продолжительность каждой фазы продлится две недели, сообщает El Pais.
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Премьер-министр Испании Педро Санчес отметил, что 2 недели – это один среднестатистический инкубационный период.
Как Испания будет выходить из карантина
Нулевая фаза является подготовительной, ее планируют начать с 4 мая. В рамках первого этапа позволят:
- прогулки детей младше 14 лет в сопровождении одного взрослого в течение часа в сутки;
- заниматься спортом на открытом воздухе в одиночестве или группой людей, проживающих в одной квартире;
- возобновится работа некоторых учреждений и ресторанов, которые готовят блюда на вынос;
- работу мелких торговых точек, спортзалов и гостиниц;
- посещение храмов;
- возобновится работа агропромышленных и рыболовных хозяйств;
- можно будет навещать своих друзей и родственников, если они являются жителями одной провинции.
На втором этапе при условии соблюдения социальной дистанции откроются:
- внутренние помещения кафе и ресторанов;
- заработают кинотеатры и выставки;
- в храмы начнут допускать большее количество прихожан;
- частично возобновят занятия в школах;
- стартует вступительная кампания в высшие учебные заведения.
На третьем этапе:
еще больше упростят передвижение;
заполняемость магазинов и других публичных заведений повысят до 50%;
смягчат ограничения для баров и ресторанов.
Однако людям рекомендуют использовать маски и соблюдать социальную дистанцию. Санчес отметил, что до конца июня ситуация может нормализоваться, "если развитие эпидемии будет под контролем на всех территориях".
Коронавирус в Испании: главное
- Испания является второй страной по количеству заражений коронавирусом в мире и первой в Европе. По состоянию на утро 29 апреля в Испании COVID-19 заболели 232 128 человек, из них 23 822 больных умерли, выздороветь удалось 123 903 людям.
- В целом летальность от коронавируса в Испании, по данным Минздрава страны, составляет 10,5%, тогда как в Италии 13%.
- В Испании трижды продолжали чрезвычайное положение, которое впервые было введено в действие 14 марта. Следовательно, чрезвычайное положение в Испании будет продолжаться как минимум до 9 мая.
- Сейчас жителям можно выходить из дома только для того, чтобы купить еду, лекарства, ездить на работу, посещать больницы и банки, а также совершать поездки, связанные с уходом за детьми и пожилыми людьми.