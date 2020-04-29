Испания ослабляет карантин уже с 4 мая: правительство представило 4-этапный план

Испанское правительство представило 4-этапный план ослабления карантина в стране. Ослабление будет постепенным и будет зависеть от ситуации в конкретном регионе страны.

Продолжительность каждой фазы продлится две недели, сообщает El Pais.

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Премьер-министр Испании Педро Санчес отметил, что 2 недели – это один среднестатистический инкубационный период.

Как Испания будет выходить из карантина

Нулевая фаза является подготовительной, ее планируют начать с 4 мая. В рамках первого этапа позволят:

прогулки детей младше 14 лет в сопровождении одного взрослого в течение часа в сутки;

заниматься спортом на открытом воздухе в одиночестве или группой людей, проживающих в одной квартире;

возобновится работа некоторых учреждений и ресторанов, которые готовят блюда на вынос;

работу мелких торговых точек, спортзалов и гостиниц;

посещение храмов;

возобновится работа агропромышленных и рыболовных хозяйств;

можно будет навещать своих друзей и родственников, если они являются жителями одной провинции.

На втором этапе при условии соблюдения социальной дистанции откроются:

внутренние помещения кафе и ресторанов;

заработают кинотеатры и выставки;

в храмы начнут допускать большее количество прихожан;

частично возобновят занятия в школах;

стартует вступительная кампания в высшие учебные заведения.

На третьем этапе:

еще больше упростят передвижение;

заполняемость магазинов и других публичных заведений повысят до 50%;

смягчат ограничения для баров и ресторанов.

Однако людям рекомендуют использовать маски и соблюдать социальную дистанцию. Санчес отметил, что до конца июня ситуация может нормализоваться, "если развитие эпидемии будет под контролем на всех территориях".

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