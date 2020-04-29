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      Испания ослабляет карантин уже с 4 мая: правительство представило 4-этапный план

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      Испания ослабляет карантин 4 мая: власть представила 4-этапный план
      Испания выходит из карантина / Getty Images

      Испанское правительство представило 4-этапный план ослабления карантина в стране. Ослабление будет постепенным и будет зависеть от ситуации в конкретном регионе страны.

      Продолжительность каждой фазы продлится две недели, сообщает El Pais.

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      Премьер-министр Испании Педро Санчес отметил, что 2 недели – это один среднестатистический инкубационный период.

      Как Испания будет выходить из карантина

      Нулевая фаза является подготовительной, ее планируют начать с 4 мая. В рамках первого этапа позволят:

      • прогулки детей младше 14 лет в сопровождении одного взрослого в течение часа в сутки;
      • заниматься спортом на открытом воздухе в одиночестве или группой людей, проживающих в одной квартире;
      • возобновится работа некоторых учреждений и ресторанов, которые готовят блюда на вынос;
      • работу мелких торговых точек, спортзалов и гостиниц;
      • посещение храмов;
      • возобновится работа агропромышленных и рыболовных хозяйств;
      • можно будет навещать своих друзей и родственников, если они являются жителями одной провинции.

      На втором этапе при условии соблюдения социальной дистанции откроются:

      • внутренние помещения кафе и ресторанов;
      • заработают кинотеатры и выставки;
      • в храмы начнут допускать большее количество прихожан;
      • частично возобновят занятия в школах;
      • стартует вступительная кампания в высшие учебные заведения.

      На третьем этапе:

      еще больше упростят передвижение;
      заполняемость магазинов и других публичных заведений повысят до 50%;
      смягчат ограничения для баров и ресторанов.

      Однако людям рекомендуют использовать маски и соблюдать социальную дистанцию. Санчес отметил, что до конца июня ситуация может нормализоваться, "если развитие эпидемии будет под контролем на всех территориях".

      Коронавирус в Испании: главное

      • Испания является второй страной по количеству заражений коронавирусом в мире и первой в Европе. По состоянию на утро 29 апреля в Испании COVID-19 заболели 232 128 человек, из них 23 822 больных умерли, выздороветь удалось 123 903 людям.
      • В целом летальность от коронавируса в Испании, по данным Минздрава страны, составляет 10,5%, тогда как в Италии 13%.
      • В Испании трижды продолжали чрезвычайное положение, которое впервые было введено в действие 14 марта. Следовательно, чрезвычайное положение в Испании будет продолжаться как минимум до 9 мая.
      • Сейчас жителям можно выходить из дома только для того, чтобы купить еду, лекарства, ездить на работу, посещать больницы и банки, а также совершать поездки, связанные с уходом за детьми и пожилыми людьми.

       

      Автор: Алена Захарова
      Теги: Коронавирус COVID-19 Здоровье Новости Украины Новости Здоровье Чрезвычайное положение Работа
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