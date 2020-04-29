Іспанія послаблює карантин вже з 4 травня: уряд представив 4-етапний план

Іспанський уряд представив 4-етапний план ослаблення карантину в країні. Ослаблення буде поступовим і залежатиме від ситуації у конкретному регіоні країни.

Тривалість кожної фази триватиме два тижні, повідомляє El Pais.

Актуально Які країни Європи послабили карантин попри пандемію COVID-19: перелік

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес зауважив, що 2 тижні – це один середньостатистичний інкубаційний період.

Як Іспанія виходитиме з карантину

Нульова фаза є підготовчої, її планують почати з 4 травня. У межах першого етапу дозволять:

прогулянки дітей молодше 14 років у супроводі одного дорослого протягом години на добу;

займатися спортом на відкритому повітрі на самоті або групою людей, які проживають в одній квартирі;

відновиться робота деяких установ і ресторанів, які готують страви на винос;

роботу дрібних торгових точок, спортзалів та готелів;

відвідування храмів;

відновиться робота агропромислових і рибальських господарств;

можна буде провідувати своїх друзів і родичів, якщо вони є жителями однієї провінції.

На другому етапі за умови дотримання соціальної дистанції відкриються:

внутрішні приміщення кафе і ресторанів;

запрацюють кінотеатри й виставки;

у храми почнуть допускати більшу кількість парафіян;

частково відновлять заняття в школах;

стартує вступна кампанія до вищих навчальних закладів.

На третьому етапі:

ще більше спростять пересування;

заповнюваність магазинів і інших публічних закладів підвищать до 50%;

пом'якшать обмеження для барів та ресторанів.

Однак людям рекомендують використовувати маски та дотримуватися соціальної дистанції. Санчес зазначив, що до кінця червня ситуація може нормалізуватися, "якщо розвиток епідемії буде під контролем на всіх територіях".

Коронавірус в Іспанії: головне