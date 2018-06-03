Испания сформирует правительство меньшинства без левых и националистов

Новый премьер-министр Испании Педро Санчес пообещал сформировать правительство меньшинства, где не будет министров от левой партии "Podemos".

Об этом пишет Reuters.

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Несмотря на это левые не поддерживают жесткой экономии и требуют более жестких положений, увеличение расходов на политику благосостояния и налогов для банков.

"Однопартийное социалистическое правительство с 84 законодателями было бы более нестабильным, чем то, которое включало бы другие политические силы", – отметил один из руководителей "Podemos".

Несмотря на это, пресс-секретарь премьер-министра заявила, что правительство будут составлять лишь социалисты.

Нет, нет, позиция Педро Санчеса понятна: это будет правительство социалистической партии, правительство меньшинства,

– сказала она.

Сообщается, что состав правительства Санчеса будет объявлен до середины следующей недели. Он может включать независимых кандидатов, которые не имели отношения к Социалистической партии.

Социалистическая партия Педро Санчеса насчитывает в парламенте 84 депутата. За отставку Мариано Рахоя голосовали также несколько других партий, в их числе и "Podemos", что помогло Санчесу прийти к власти.