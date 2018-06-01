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В Испании впервые за 40 лет парламент отправил правительство в отставку

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Мариано Рахой больше не будет возглавлять правительство Испании
Мариано Рахой больше не будет возглавлять правительство Испании / GettyImages

Конгресс депутатов (нижняя палата парламента Испании) выразил недоверие правительству, которое с 2011 года возглавлял лидер Народной партии Мариано Рахой. Это первый случай в истории Испании после падения режима Франко, то есть за последние 40 лет.

Во время голосования в пятницу, 1 июня, такое решение поддержали 180 депутатов от восьми партий, против проголосовали 169 членов парламента, один депутат воздержался, сообщает Deutsche Welle. Для отставки правительства, согласно испанскому законодательству, нужно было минимум 176 голосов "за".

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Теперь должность премьера перейдет к лидеру оппозиционных социалистов Педро Санчесу, которого сейчас поддерживает незначительное большинство в нижней палате. Рахой уже успел поздравить Санчеса с этим событием.

Отметим, что с инициативой отставки выступили именно социалисты. Причина – объявленный в мае приговор суда 29 обвиняемым в отмывании денег, коррупции и махинациях с имуществом, среди которых и бывшие функционеры Народной партии Рахоя.

Теги: Новости политики Новости Украины
Источник: 24 Канал
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