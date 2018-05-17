Почему в Каталонии с Испанией происходит такая же ситуация, как в Украине с Россией

Каталония, о которой в последнее время все как будто подзабыли, жила довольно бурной жизнью. Испанские власти посадили и изгнали из страны несколько каталонских активистов и политиков, которые могли бы претендовать на пост главы правительства.

Таким образом Мадрид целенаправленно мешал сторонникам независимости избрать правительство. Суть этих действий была очень простой: пока в Барселоне нет своего легитимного правительства, всеми процессами там управляют королевские власти из Мадрида.

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Чем дольше длится такое положение, тем больше у испанцев времени на то, чтобы поменять Каталонию под себя. Ну, например, снизить роль каталонского языка в общественной жизни в пользу испанского.



Современная Каталония

Тем не менее, каталонцы, несмотря на испанские репрессии, сумели сохранить большинство в своем парламенте. А 14 мая, спустя 199 дней после парламентских выборов, они сумели все-таки проголосовать за премьер-министра. Им стал известный каталонский писатель, издатель и адвокат, депутат местного парламента и ярый сторонник независимости – Ким Торра.

О его отношении к метрополии можно судить лишь по одному его известному высказыванию: "Слово "стыд" испанцы давно вычеркнули из своего словаря. Они умеют только воровать"

Этот человек настолько ненавидит испанское владычество, что публично ограничил свою собственную власть в пользу Карлеса Пучдемона. Это бывшый глава каталонского правительства, который в Испании считается преступником, бунтовщиком, предателем Короны и сепаратистом. Из-за всего этого он находится в вынужденном изгнании.

Так вот: Ким Торра собирается фактически стать лишь формальным проводником решений, которые будет принимать реальный руководтитель – Пучдемон. Эдаким зиц-председателем Каталонии, если угодно. Цель этого решения тоже вполне понятна: как можно больнее пнуть Испанию.

Каталонский народ такие действия, в общем, поддерживает: сторонников полной независимости сейчас 48 % населения, противников – всего 40 %. К Испании, которая ведет себя все более жестоко, отношение постоянно ухудшается.

За пределами Каталонии многие, кстати, не очень понимают, почему те так сильно хотят отделиться от Испании. Причина, в общем, та же, что и в отношениях Украина-Россия.

Испанцы считают каталонцев одновременно братским и выдуманным народом. Типа, это испанцы, которых кто-то надоумил, что они другие. В Мадриде заявляют, что очень любят каталонцев, но если те только рыпнутся на свободу, то обязательно получат по зубам.

Характерный эпизод недавно произошел недавно в эфире испанского общенационального радио. Новый глава каталонского правительства на днях сказал, что сейчас Испания не может просто взять и разбомбить Каталонию, как это было во времена Гражданской войны, например.

Основатель и ведущий испанской радиостанции Федерико Лосантос натурально психанул, услышав эти слова. Дальше будет его цитата: "Как это - мы не сможем вас разбомбить? Конечно же, мы сможем вас разбомбить! У нас есть 70 тысяч полицейских, 90 тысяч гражданской гвардии и 50 тысяч отлично вооруженных солдат, которые могут захватить Барселону, Каталонию, твой дом и твой кабинет за 5 минут, макака!".

Ничего не напоминает? И такие настроения для Испании – это не исключение, а правило. Даже самые либеральные испанские газеты и телестанции превращаются в агрессивных милитаристов, когда речь заходит о Каталонии.

Собственно, именно поэтому большинство жителей Каталонии и хотят отпилиться от королевства. Они не хотят жить с соседями, которые отказывают им в праве быть народом, в праве на собственную историю и культуру, причем еще и угрожают разбомбить и захватить Барселону. Как-то это неприятно, знаете ли.

С новым премьер-министром, который просто светится о чистой ненависти к испанскому управлению, борьба за независимость Каталонии снова будет продолжена с новой силой. Остановить ее может либо превращение Испании в диктатуру и военная оккупация Каталонии, либо предоставление ей того, чего она хочет – независимости. Других вариантов я лично пока не вижу.

Еще один регион мира, где два народа не могут договориться о статусе территорий – это, конечно, Ближний Восток, где с библейских еще времен продожается противостояние палестинцев (тогда – фелистимлян) и евреев.



Протесты в Каталонии

Суть конфликта проста: это спор за довольно небольшой кусок земли. Обе стороны ее считают своей и священной. При этом и те, и другие опираются в своих притязаниях на религиозные тексты, достоверность которых для стороннего человека очень сомнительна. (Если, конечно, вы не верите в говорящие кусты, летающих коней и тому подобные штуки).

На этой неделе там произошло очередное обострение. Палестинцы, запертые в блокаде в секторе Газа, решили пойти на массовый прорыв израильской границы. Законный вопрос – зачем им это нужно?

Ответ прост: снова земля. Они считают, что во время войны 1948 года Израиль незаконно согнал их с веками обжитых мест и аннексировал их территорию. Сейчас они хотят туда вернуться.

Израиль, понятно, и слышать об этом не желает. Там палестинцев считают выдуманным народом, а земли между рекой Иордан и Средизамным морем – своими, предоставленными еврейскому народу непосредственно богом. На этом фоне пожелания арабов никакой роли не играют. Поэтому идущим к границе людям сначала приказали остановиться. Когда те не послушались, израильские солдаты открыли огонь на поражение.

Чтобы помешать солдатам целиться, арабы жгли покрышки, но это не помогло. Итог противостояния лишь за один день - 58 убитых и сотни раненых. При этом ни один араб границу пересечь не сумел.

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Победивших в этом противостоянии, конечно, нет. Палестинцы понесли большие человеческие потери, израильтяне – имидживые. Во-первых, многих в мире (особенно в Европе) огорчило массовое убийство палестинских демонстрантов, которые даже не дошли до границы. Строго говоря, они даже ничего не нарушили. Во-вторых, одовременно с этим Иерусалиме шла яркая и богатая церемония открытия посольства США. Совмещение двух картинок давало очень сильный эффект. Многие телекомпании так это и показывали – торжества и расстрелы в одном экране. Впечатляет, знаете ли.

Ранее американское посольство в Израиле работало в Тель-Авиве. Его перенос в Иерусалим означает, что США официально признали аннексию Восточного Иерусалима и отказали палестинцам в праве считать его своей столицей.

Это фактически ставит крест на так называемом "мирном процессе". Палестинцам надо забыть о мечте о собственном государстве. Самое большое, на что они могут надеяться - это сеть небольших "бантустанов" внутри Израиля - перенаселенных, нищих, голодных и изолированных друг от друга. Да и оттуда их постепенно будут выдавливать.

Обладая полным, заоблачным военным превосходством, Израиль закончит эту историю так, как это выгодно ему. Мнение другой стороны ни малейшего уже значения не имеет. Сейчас можно с уверенностью сказать, что арабо-израильский конфликт завершился полной победой Израиля. Палестинцы могут на камеру погибать десятками и сотнями, устраивать марши, демонстрации, акции протеста и даже теракты, но никто и ничто им уже не поможет.



Протесты в Израиле из-за открытия посольства США

Никакой независимой Палестины не будет. Этот проект закрыт навсегда. А вот что будет вместо него, я пока не знаю. Но почти уверен, что это будет что-то очень злобное и нехорошее. На Ближнем Востоке всегда именно так и происходит.

Люди против Скайнет. Многие, наверное, помнят сюжет фантастического фильма Терминатор. Там человечество было почти уничтожено машинами под управлением Скайнет – искусственного интеллекта, созданного американскими военными для управления армией, авиацией и флотом.

В какой-то момент этот Скайнет решил, что люди опасны, так как могут его отключить, поэтому отключил самих людей, устроив ядерную войну. Так вот, мы рождены, чтоб сказку сдалать былью. Ну, точнее, не совсем мы, а опять американцы, и не совсем эту сказку. Но очень похожую!

Из компании Google в последнее время начали массово увольняться очень полезные, эффективные и образованные сотрудники. Всем стало интересно: в чем дело? Выяснилось, что они таким образом протестуют против сотрудничества своей компании с Пентагоном в рамках программы Project Maven.

Судя по тому, что о ней пишут, это очень интересная штука: искусственный интеллект, который позволит военным беспилотникам без участия человека определять цель и наносить по ней удар. Я это понял так: летающий робот будет смотреть вниз, думать и принимать решение: "Ага. Это люди. Они с автоматами. Они плохие. Надо их уничтожить". Летит ракета, бабах, все умерли. В каком-то смысле, это прототип Терминатора. Он, в общем, примерно так же думал и действовал.

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Уволившиеся сотрудники объявили, что не хотят участвовать в создании думающих роботов-убийц, от которых вообще непонятно чего ждать в будущем. Руководство Google говорит, что Project Maven – это полезная вещь с открытым кодом, которая не будет использоваться в наступательных целях. Но как-то в это не очень верится: уже несколько тысяч сотрудников самой этой компании подписали петицию с требованием остановить сотрудничество с военными. Эту петицию поддержали 90 ведущих специалистов мира по искуственному интеллекту и программированию.

Я, конечно, не программист и не инженер. Технических подробностей всей этой истории не знаю. Но думаю, что думающих роботов и оружие лучше не смешивать. Поскольку, если сюжет "Терминатора" повторится в реальном мире, всем нам будет очень и очень грустно.