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В Іспанії вперше за 40 років парламент відправив уряд у відставку

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Маріано Рахой бівльше не очолюватиме уряд Іспанії
Маріано Рахой бівльше не очолюватиме уряд Іспанії / GettyImages

Конгрес депутатів (нижня палата парламенту Іспанії) висловив недовіру уряду, який з 2011 року очолював лідер Народної партії Маріано Рахой. Це перший випадок в історії Іспанії після повалення режиму Франко, тобто за останні 40 років.

Під час голосування в п'ятницю, 1 червня, таке рішення підтримали 180 депутатів від восьми партій, проти проголосували 169 членів парламенту, один депутат утримався, повідомляє Deutsche Welle. Для відставки уряду, за іспанським законодавством, потрібно було щонайменше 176 голосів "за".

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Тепер посада прем'єра перейде до лідера опозиційних соціалістів Педро Санчеса, якого зараз підтримує незначна більшість у нижній палаті. Рахой уже встиг привітати Санчеса з цією подією.

Зазначимо, що з ініціативою відставки виступили саме соціалісти. Причина – оголошений в травні вирок суду 29 обвинуваченим у відмиванні грошей, корупції та махінаціях із майном, серед яких і колишні функціонери Народної партії Рахоя.

Теги: Новини політики Новини України
Джерело: 24 Канал
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