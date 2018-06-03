Іспанія сформує уряд меншості без лівих та націоналістів

Новий прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес пообіцяв сформувати уряд меншості, де не буде міністрів від лівої партії "Podemos".

Про це пише Reuters.

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Попри це ліві не підтримують жорсткої економії і вимагають жорсткіших положень, збільшення витрат на політику добробуту та податків для банків.

"Однопартійний соціалістичний уряд з 84 законодавцями був би більш нестабільним, ніж той, який включав би інші політичні сили", – зауважив один із керівників "Podemos".

Не зважаючи на це, прес-секретар прем'єр-міністра заявила, що уряд складатимуть лише соціалісти.

Ні, ні, позиція Педро Санчеса зрозуміла: це буде уряд соціалістичної партії, уряд меншості,

– сказала вона.

Повідомляється, що склад уряду Санчеса буде оголошений до середини наступного тижня. Він може включати незалежних кандидатів, які не мали відношення до Соціалістичної партії.

Соціалістична партія Педро Санчеса налічує в парламенті 84 депутати. За відставку Маріано Рахоя голосували також кілька інших партій, в їх числі і "Podemos", що допомогло Санчесу прийти до влади.