Испания спасла сотни мигрантов в Средиземном море

Испанская спасательная служба в водах между Испанией и побережьем Северной Африки спасла более 350 мигрантов.

Об этом сообщает АР.

Читайте также: В Средиземном море задержали украинскую яхту с почти 60 мигрантами

Отмечается, спасатели извлекли 359 человек из семи лодок, перехваченных в водах между Испанией и побережьем Северной Африки.

По данным международной организации по миграции, в 2018 году более 45 000 мужчин, женщин и детей прибыли в Испанию через западно-средиземноморский маршрут.

Напомним, в конце августа Италия обратилась к странам-членам Европейского Союза с призывом открыть порты для приема мигрантов, спасенных в Средиземном море. Ранее испанский порт Валенсия согласился принять 629 беженцев из корабля Aquarius, которых не пустили в Италию и Мальту. Власти Испании заявили, что сделали это, чтобы избежать гуманитарной катастрофы.