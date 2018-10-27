Іспанія врятувала сотні мігрантів у Середземному морі

Іспанська рятувальна служба у водах між Іспанією та узбережжям Північної Африки врятувала понад 350 мігрантів.

Про це повідомляє АР.

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Зазначається, рятувальники витягнули 359 осіб із семи човнів, перехоплених у водах між Іспанією та узбережжям Північної Африки.

За даними міжнародної організації з міграції, 2018 року понад 45 000 чоловіків, жінок і дітей прибули до Іспанії через західно-середземноморський маршрут.

Нагадаємо, наприкінці серпня Італія звернулася до країн-членів Європейського Союзу із закликом відкрити порти для прийому мігрантів, врятованих у Середземному морі. Раніше іспанський порт Валенсія погодився прийняти 629 біженців з корабля Aquarius, яких не пустили до Італії та Мальти. Влада Іспанії заявила, що зробили це, аби уникнути гуманітарної катастрофи.