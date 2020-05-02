Испания вводит обязательный масочный режим в транспорте

С 4 мая жители Испании будут обязаны носить маски в общественном транспорте. Это – одна из мер в рамках борьбы против распространения коронавируса COVID-19.

Про таке нововведення напередодні повідомив прем'єр-міністр країни Педро Санчес, пише El Mundo.

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За інформацією місцевих ЗМІ, влада вже підготувала додатково 14 мільйонів масок, аби роздати людям. Їх можна буде отримати прямо на зупинках транспорту або від представників влади, Червоного Хреста або інших організацій.

Наприкінці квітня в Іспанії послабили карантинні обмеження. Чимало мешканців країни змогли повернутися на роботу, на зупинках їм пропонували маски. Носити їх у транспорті було лише рекомендацією, натомість відтепер – це обов'язково.

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