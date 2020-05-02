Іспанія вводить обов'язковий масковий режим у транспорті
З 4 травня жителі Іспанії будуть зобов'язані носити маски в громадському транспорті. Це – один із заходів у рамках боротьби проти поширення коронавірусу COVID-19.
Про таке нововведення напередодні повідомив прем'єр-міністр країни Педро Санчес, пише El Mundo.
Важливо Коронавірус в Іспанії: кількість смертей рекордно зменшується третій день поспіль
За інформацією місцевих ЗМІ, влада вже підготувала додатково 14 мільйонів масок, аби роздати людям. Їх можна буде отримати прямо на зупинках транспорту або від представників влади, Червоного Хреста або інших організацій.
Наприкінці квітня в Іспанії послабили карантинні обмеження. Чимало мешканців країни змогли повернутися на роботу, на зупинках їм пропонували маски. Носити їх у транспорті було лише рекомендацією, натомість відтепер – це обов'язково.
Що відомо про коронавірус в Іспанії
- Станом на 2 травня в країні зафіксовано 213 435 випадки зараження коронавірусом. Це – другий найбільший показник у світі після США.
- 24 543 людей в Іспанії померли від ускладнень, викликаних хворобою, натомість 112 050 – одужали.
- Іспанія оголосила карантин на території усієї країни з 15 березня до 12 квітня. Згодом його продовжили щонайменше до 9 травня.
- План виходу з карантину в Іспанії складається з 4 етапів. Ослаблення будуть поступовими і залежатимуть від ситуації у конкретному регіоні країни.
- З 2 травня іспанцям, що проживають разом, дозволили проводити спільні прогулянки або займатися спортом на свіжому повітрі.
- Виходити з дому можна лише для того, аби придбати їжу, ліки, їздити на роботу, відвідувати лікарні та банки, а також здійснювати поїздки, пов'язані з доглядом за дітьми та літніми людьми.