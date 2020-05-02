Іспанія послаблює жорсткий карантин: з 2 травня у країні дозволили виходити з дому. Громадяни, що проживають разом, можуть проводити спільні прогулянки або займатися спортом на свіжому повітрі.

Протягом семи тижнів у країні діяв жорсткий карантин через пандемію коронавірусу. Не дивно, адже країна досі займає 2 місце у світі за кількістю виявлених випадків COVID-19. Станом на 2 квітня там зафіксовані 213 435 випадків інфікування, летальних випадків теж багато – 24 543. Про це свідчать дані онлайн-карти університету Джона Хопкінса.

Актуально: План виходу Іспанії з карантину

Втім, останніми днями ситуація значно покращилася, тому дуже повільно та поступово влада країни почала впроваджувати в дію план виходу з карантину.



Іспанія послабила карантин / Фото Getty images



Людям дозволили виходити з дому після 7 тижнів карантину / Фото Getty images

Це послаблення – лише частина довгострокового плану з пом’якшення обмежень. Раніше, 26 квітня дітям до 14 років дозволили гуляти на вулиці протягом години у супроводі одного дорослого.



Іспанія послабила карантин: громадяни можуть займатися спортом на свіжому повітрі / Фото Getty images



Послабленню карантину передувала довга боротьба іспанців з коронавірусом / Фото Getty images

Це цікаво! План виходу з карантину в Іспанії складається з 4 етапів. Ослаблення будуть поступовими і залежатимуть від ситуації у конкретному регіоні країни.