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      В Іспанії людям дозволили виходити з дому після майже 2 місяців карантину: фото

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      Іспанія послабила карантин 2 травня 2020 року: фото
      Іспанія виходить з карантину / Getty images

      Іспанія послаблює жорсткий карантин: з 2 травня у країні дозволили виходити з дому. Громадяни, що проживають разом, можуть проводити спільні прогулянки або займатися спортом на свіжому повітрі.

      Протягом семи тижнів у країні діяв жорсткий карантин через пандемію коронавірусу. Не дивно, адже країна досі займає 2 місце у світі за кількістю виявлених випадків COVID-19. Станом на 2 квітня там зафіксовані 213 435 випадків інфікування, летальних випадків теж багато – 24 543. Про це свідчать дані онлайн-карти університету Джона Хопкінса.

      Актуально: План виходу Іспанії з карантину

      Втім, останніми днями ситуація значно покращилася, тому дуже повільно та поступово влада країни почала впроваджувати в дію план виходу з карантину.

      Іспанія
      Іспанія послабила карантин / Фото Getty images

      Іспанія
      Людям дозволили виходити з дому після 7 тижнів карантину / Фото Getty images

      Це послаблення – лише частина довгострокового плану з пом’якшення обмежень. Раніше, 26 квітня дітям до 14 років дозволили гуляти на вулиці протягом години у супроводі одного дорослого.

      Іспанія
      Іспанія послабила карантин: громадяни можуть займатися спортом на свіжому повітрі / Фото Getty images

      Іспанія
      Послабленню карантину передувала довга боротьба іспанців з коронавірусом / Фото Getty images

      Це цікаво! План виходу з карантину в Іспанії складається з 4 етапів. Ослаблення будуть поступовими і залежатимуть від ситуації у конкретному регіоні країни.

       

      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини політики Коронавірус COVID-19
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