Испания вышла из политического кризиса, длившегося 4 года

Четыре голосования на парламентских выборах за четыре года, год отсутствии постоянного правительства – такой была политическая ситуация в Испании в течение 2016 – 2019 годов. 7 января 2020 парламент наконец смог назначить премьер-министра – впервые за 90 лет управлять страной будет социалист.

Причиной политического кризиса в Испании была несостоятельность депутатов договориться и сформировать правительство. Об этом напомнили в BBC .

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В январе 2020 года ситуация почти повторилась: голосование за премьера завершилось победой противников единого кандидата Педро Санчеса с перевесом в один голос.

Однако все изменилось 7 января 2020 – парламент таки утвердил (с перевесом в два голоса) на должность премьер-министра лидера "Социалистической рабочей партии Испании" Педро Санчеса.

​ Причем это будет первое правительство социалистов в стране за прошедшие 90 лет.

Новый премьер говорит, что хочет добиться повышения налогов – для людей и компаний с высокими доходами, конечно. И полностью изменить трудовое законодательство, которое сформировала предыдущая власть консерваторов.

ПРЯМОЙ | Букет цветов, крики «да можно» и аплодисменты. Это был жест депутатов с Айной Видал, которая пришла на голосование, несмотря на то, что серьезно заболела раком #investidura https://t.co/8MJQd4nbdg pic.twitter.com/GH9ex8tmqV - EL PAÍS (@el_pais) 7 января 2020 г.

" Я верю, что мы сможем преодолеть негативные настроения и напряжение, а также восстановить консенсус ", – сказал Санчес.

Заметим, что Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Педро Санчеса с назначением на высокую должность. А также выразил уверенность в углублении сотрудничества Украины и Испании.