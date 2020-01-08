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      Испания вышла из политического кризиса, длившегося 4 года

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      Педро Санчес – председатель правительства Испании / El Mundo

      Четыре голосования на парламентских выборах за четыре года, год отсутствии постоянного правительства – такой была политическая ситуация в Испании в течение 2016 – 2019 годов. 7 января 2020 парламент наконец смог назначить премьер-министра – впервые за 90 лет управлять страной будет социалист.

      Причиной политического кризиса в Испании была несостоятельность депутатов договориться и сформировать правительство. Об этом напомнили в BBC

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      В январе 2020 года ситуация почти повторилась: голосование за премьера завершилось победой противников единого кандидата Педро Санчеса с перевесом в один голос. 

      Однако все изменилось 7 января 2020 – парламент таки утвердил (с перевесом в два голоса) на должность премьер-министра лидера "Социалистической рабочей партии Испании" Педро Санчеса.

      • Причем это будет первое правительство социалистов в стране за прошедшие 90 лет. 

      Новый премьер говорит, что хочет добиться повышения налогов – для людей и компаний с высокими доходами, конечно. И полностью изменить трудовое законодательство, которое сформировала предыдущая власть консерваторов. 

      "Я верю, что мы сможем преодолеть негативные настроения и напряжение, а также восстановить консенсус", – сказал Санчес. 

      Заметим, что Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Педро Санчеса с назначением на высокую должность. А также выразил уверенность в углублении сотрудничества Украины и Испании. 

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