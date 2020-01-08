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      Іспанія вийшла з політичної кризи, що тривала 4 роки

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      Педро Санчес – голова уряду Іспанії / El Mundo

      Чотири голосування на парламентських виборах за чотири роки, рік відсутності постійного уряду – такою була політична ситуація в Іспанії протягом 2016 – 2019 років. 7 січня 2020 року парламент нарешті зміг призначити прем'єр-міністра – вперше за 90 років керувати країною буде соціаліст.

      Причиною політичної кризи в Іспанії була неспроможність депутатів домовитися і сформувати уряд. Про це нагадали у BBC

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      У січні 2020 року ситуація майже повторилася: голосування за прем'єра завершилось перемогою противників єдиного кандидата Педро Санчеса з перевагою в один голос. 

      Однак все змінилося 7 січня 2020 року – парламент таки затвердив (з перевагою у два голоси) на посаду прем'єр-міністра лідера "Соціалістичної робітничої партії Іспанії" Педро Санчеса.

      • Причому це буде перший уряд соціалістів у країні за минулі 90 років. 

      Новий прем’єр каже, що хоче досягти підвищення податків – для людей і компаній з високими доходами, звісно ("високий дохід" – це понад 130 тисяч євро на рік). І повністю змінити трудове законодавство, яке сформувала попередня влада консерваторів. 

      "Я вірю, що ми зможемо подолати негативні настрої й напругу, а також відновити консенсус", – сказав Санчес. 

      Зауважимо, що Президент України Володимир Зеленський привітав Педро Санчеса з призначенням на високу посаду. А також висловив впевненість у поглибленні співпраці України та Іспанії. 

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      7 січня
      24936
      Автор: Северин Трач
      Теги: Європа
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