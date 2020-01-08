Іспанія вийшла з політичної кризи, що тривала 4 роки

Чотири голосування на парламентських виборах за чотири роки, рік відсутності постійного уряду – такою була політична ситуація в Іспанії протягом 2016 – 2019 років. 7 січня 2020 року парламент нарешті зміг призначити прем'єр-міністра – вперше за 90 років керувати країною буде соціаліст.

Причиною політичної кризи в Іспанії була неспроможність депутатів домовитися і сформувати уряд. Про це нагадали у BBC.

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У січні 2020 року ситуація майже повторилася: голосування за прем'єра завершилось перемогою противників єдиного кандидата Педро Санчеса з перевагою в один голос.

Однак все змінилося 7 січня 2020 року – парламент таки затвердив (з перевагою у два голоси) на посаду прем'єр-міністра лідера "Соціалістичної робітничої партії Іспанії" Педро Санчеса.

Причому це буде перший уряд соціалістів у країні за минулі 90 років.

Новий прем’єр каже, що хоче досягти підвищення податків – для людей і компаній з високими доходами, звісно ("високий дохід" – це понад 130 тисяч євро на рік). І повністю змінити трудове законодавство, яке сформувала попередня влада консерваторів.

DIRECTO | Un ramo de flores, gritos de 'sí se puede' y aplausos. Así ha sido el gesto de los diputados con Aina Vidal, que ha acudido a votar pese a que está gravamente enferma de cáncer #investidura https://t.co/8MJQd4nbdg pic.twitter.com/GH9ex8tmqV — EL PAÍS (@el_pais) January 7, 2020

"Я вірю, що ми зможемо подолати негативні настрої й напругу, а також відновити консенсус", – сказав Санчес.

Зауважимо, що Президент України Володимир Зеленський привітав Педро Санчеса з призначенням на високу посаду. А також висловив впевненість у поглибленні співпраці України та Іспанії.

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