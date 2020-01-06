Президентом Хорватії стане лідер опозиції Міланович: дані екзит-полу

Лідер Соціал-демократичної партії Хорватії Зоран Міланович перемагає на виборах президента країни у другому турі. Про це свідчать результати екзит-полу. Зміна влади тим більше важлива, що Хорватія вперше в історії головуватиме в Євросоюзі.

За Мілановича віддали голоси 53% опитаних, а чинна президентка Колінда Грабар-Кітарович має 47% підтримки. Про це розповіли у виданні Total Croatia News.

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Наразі відомі й офіційні результати – частково. Вже підрахували понад половину бюлетенів, 54% має Міланович, у Кітарович – 46%.

Хорватія – парламентська республіка, тож президент там має здебільшого представницькі повноваження протягом 5 років. Однак перемога лідера опозиції безумовно вплине на парламентські вибори, заплановані на вересень 2020.

Зауважимо, що з 1 січня Хорватія вперше у своїй історії перейняла головування в Європейському Союзі. Вона очолюватиме Раду ЄС протягом 6 місяців, після чого передасть головування Німеччині.

У детальній програмі Хорватії на час свого головування про Україну майже не згадали – лише в контексті Східного партнерства. Чи вплине зміна політичного лідера в Хорватії на зміну політичного вектора в ЄС щодо України – наразі не відомо.

Цікавинка: весною 2019 року Міланович заявляв, що Йосип Тіто (лідер комуністичної Югославії) був кращим керівником, ніж Туджман (перший президент незалежної Хорватії).

Що відомо про Мілановича? Зоран Міланович – колишній прем'єр Хорватії (2011 – 2016), лідер Соціал-демократичної партії Хорватії (СДП), яка входить до Партії європейських соціалістів у Європейському парламенті.



На чолі уряду запроваджував ліберальні реформи, медичну освіту в школах, розширення прав для одностатевих пар тощо. Раніше працював дипломатом, радником у місії Хорватії при ЄС та НАТО в Брюсселі.



Вперше в історії країни став кандидатом у президенти Хорватії, який набрав більше голосів у першому турі виборів, ніж чинний президент.

Хорватія проголосила незалежність 1991 року – тоді ж, коли й Україна. Відтоді пост глави держави обіймали Франьо Туджман, Степан Месич, Іво Йосипович й Колінда Ґрабар-Кітарович.



Хорватія стала членом НАТО у 2009 році, до Європейського Союзу вступила у 2013.