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      Президентом Хорватии станет лидер оппозиции Миланович: данные экзит-пола

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      Зоран Миланович – вероятный победитель выборов в Хорватии / trend.az

      Лидер Социал-демократической партии Хорватии Зоран Миланович побеждает на выборах президента страны во втором туре. Об этом свидетельствуют результаты экзитпола. Смена власти тем более важна, что Хорватия впервые в истории будет председательствовать в Евросоюзе.

      За Милановича отдали голоса 53% опрошенных, а действующая президент Грабар-Китарович имеет 47% поддержки. Об этом рассказали в издании Total Croatia News.

      Читайте также: Хорватия начала председательства в Совете ЕС: упомянута ли в программе Украина

      Сейчас известны и официальные результаты – частично. Уже подсчитали более половины бюллетеней, 54% имеет Миланович, а Китарович – 46%.

      Хорватия – парламентская республика, поэтому президент там имеет преимущественно представительские полномочия в течение 5 лет. Однако победа лидера оппозиции безусловно повлияет на парламентские выборы, запланированные на сентябрь 2020.

      Заметим, что с 1 января Хорватия впервые в своей истории приняла лидерство в Европейском Союзе. Она будет возглавлять Совет ЕС в течение 6 месяцев, после чего передаст полномочия Германии.

      В детальной программе Хорватии на время своего председательства об Украине почти не вспомнили – только в контексте Восточного партнерства. Повлияет ли изменение политического лидера в Хорватии на смену политического вектора в ЕС по Украине – пока не известно. 

      Интересное: весной 2019 Миланович заявлял, что Иосиф Тито (лидер коммунистической Югославии) был лучшим руководителем, чем Туджман (первый президент независимой Хорватии). 

      Что известно о Милановиче?Зоран Миланович – бывший премьер Хорватии (2011 – 2016), лидер Социал-демократической партии Хорватии (СДП), которая входит в Партию европейских социалистов в Европейском парламенте.

      Во главе правительства вводил либеральные реформы, медицинское образование в школах, расширение прав для однополых пар и тому подобное. Ранее работал дипломатом, советником в миссии Хорватии при ЕС и НАТО в Брюсселе.

      Впервые в истории страны стал кандидатом в президенты Хорватии, который набрал больше голосов в первом туре выборов, чем действующий президент.  

      Хорватия провозгласила независимость в 1991 году – тогда же, когда и Украина. С тех пор пост главы государства занимали Франьо Туджман, Степан Месич, Иво Йосипович и Колинда Ґрабар-Китарович.

      Хорватия стала членом НАТО в 2009 году, в Европейский Союз вступила в 2013.

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      5 января
      1879
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Хорватия Европа
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