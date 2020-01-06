Президентом Хорватии станет лидер оппозиции Миланович: данные экзит-пола

Лидер Социал-демократической партии Хорватии Зоран Миланович побеждает на выборах президента страны во втором туре. Об этом свидетельствуют результаты экзитпола. Смена власти тем более важна, что Хорватия впервые в истории будет председательствовать в Евросоюзе.

За Милановича отдали голоса 53% опрошенных, а действующая президент Грабар-Китарович имеет 47% поддержки. Об этом рассказали в издании Total Croatia News.

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Сейчас известны и официальные результаты – частично. Уже подсчитали более половины бюллетеней, 54% имеет Миланович, а Китарович – 46%.

Хорватия – парламентская республика , поэтому президент там имеет преимущественно представительские полномочия в течение 5 лет. Однако победа лидера оппозиции безусловно повлияет на парламентские выборы, запланированные на сентябрь 2020.

Заметим, что с 1 января Хорватия впервые в своей истории приняла лидерство в Европейском Союзе. Она будет возглавлять Совет ЕС в течение 6 месяцев, после чего передаст полномочия Германии.

В детальной программе Хорватии на время своего председательства об Украине почти не вспомнили – только в контексте Восточного партнерства. Повлияет ли изменение политического лидера в Хорватии на смену политического вектора в ЕС по Украине – пока не известно.

Интересное: весной 2019 Миланович заявлял, что Иосиф Тито (лидер коммунистической Югославии) был лучшим руководителем, чем Туджман (первый президент независимой Хорватии).

Что известно о Милановиче? Зоран Миланович – бывший премьер Хорватии (2011 – 2016), лидер Социал-демократической партии Хорватии (СДП), которая входит в Партию европейских социалистов в Европейском парламенте.



Во главе правительства вводил либеральные реформы, медицинское образование в школах, расширение прав для однополых пар и тому подобное. Ранее работал дипломатом, советником в миссии Хорватии при ЕС и НАТО в Брюсселе.



Впервые в истории страны стал кандидатом в президенты Хорватии, который набрал больше голосов в первом туре выборов, чем действующий президент.