Хорватия начала председательство в Совете ЕС: упомянута ли в программе Украина
С 1 января начался период председательства Хорватии в Совете ЕС – руководящем органе Евросоюза. Несмотря на ожидания Украина не вошла в официальные приоритеты председательства.
В короткой программе, опубликованной на сайте Совета ЕС, нет ни одного упоминания ни об Украине, ни про Восточное партнерство.
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Правда, в более детальном документе на хорватском языке (содержит 52 страницы текста), Украина упомянута дважды. А именно – в контексте Восточного партнерства, и как важное направление для деятельности Евросоюза в целом.
Усилия по всестороннему преодолению кризиса в Украине и смягчение последствий конфликта также будут приоритетом для председательства,
– указано в тексте.
В конце ноября вице-премьер Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина станет одной из главных тем в Совете ЕС. Об этом он заявил после рабочего визита в Хорватию.
Что известно о программе хорватского председательства
- Перед Новым годом ее одобрил ЕС.
- Девиз программы: "Сильная Европа в мире, полном вызовов".
- В ней выделены четыре приоритета: Европа, которая развивается; Европа, которая соединяет; Европа, которая защищает; влиятельная Европа.
Что известно о председательстве Хорватии
- Страна будет возглавлять Совет ЕС в течение 6 месяцев, после чего передаст председательство Германии.
- Государство окажет значительное влияние на формирование повестки дня Совета министров ЕС. А также, за отдельными исключениями, будет председательствовать на заседаниях Совета ЕС.