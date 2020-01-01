Хорватия начала председательство в Совете ЕС: упомянута ли в программе Украина

С 1 января начался период председательства Хорватии в Совете ЕС – руководящем органе Евросоюза. Несмотря на ожидания Украина не вошла в официальные приоритеты председательства.

В короткой программе, опубликованной на сайте Совета ЕС, нет ни одного упоминания ни об Украине, ни про Восточное партнерство.

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Правда, в более детальном документе на хорватском языке (содержит 52 страницы текста), Украина упомянута дважды. А именно – в контексте Восточного партнерства, и как важное направление для деятельности Евросоюза в целом.

Усилия по всестороннему преодолению кризиса в Украине и смягчение последствий конфликта также будут приоритетом для председательства,

– указано в тексте.

В конце ноября вице-премьер Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина станет одной из главных тем в Совете ЕС. Об этом он заявил после рабочего визита в Хорватию.

Что известно о программе хорватского председательства

Перед Новым годом ее одобрил ЕС.

Девиз программы: "Сильная Европа в мире, полном вызовов".

В ней выделены четыре приоритета: Европа, которая развивается; Европа, которая соединяет; Европа, которая защищает; влиятельная Европа.

Что известно о председательстве Хорватии