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      Хорватия начала председательство в Совете ЕС: упомянута ли в программе Украина

      25 Читати новину українською
      Хорватия начала председательство в Совете Евросоюза / korrespondent.net

      С 1 января начался период председательства Хорватии в Совете ЕС – руководящем органе Евросоюза. Несмотря на ожидания Украина не вошла в официальные приоритеты председательства.

      В короткой программе, опубликованной на сайте Совета ЕС, нет ни одного упоминания ни об Украине, ни про Восточное партнерство.

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      Правда, в более детальном документе на хорватском языке (содержит 52 страницы текста), Украина упомянута дважды. А именно – в контексте Восточного партнерства, и как важное направление для деятельности Евросоюза в целом.

      Усилия по всестороннему преодолению кризиса в Украине и смягчение последствий конфликта также будут приоритетом для председательства,
      – указано в тексте.

      В конце ноября вице-премьер Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина станет одной из главных тем в Совете ЕС. Об этом он заявил после рабочего визита в Хорватию.

      Что известно о программе хорватского председательства

      • Перед Новым годом ее одобрил ЕС.
      • Девиз программы: "Сильная Европа в мире, полном вызовов".
      • В ней выделены четыре приоритета: Европа, которая развивается; Европа, которая соединяет; Европа, которая защищает; влиятельная Европа.

      Что известно о председательстве Хорватии

      • Страна будет возглавлять Совет ЕС в течение 6 месяцев, после чего передаст председательство Германии.
      • Государство окажет значительное влияние на формирование повестки дня Совета министров ЕС. А также, за отдельными исключениями, будет председательствовать на заседаниях Совета ЕС.
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости политики Дмитрий Кулеба Евросоюз Хорватия
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