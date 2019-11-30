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      В 2020 году Украина станет одной из главных тем в Совете ЕС

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      Дмитро Кулеба поділився результатами візиту до Хорватії / armyinform.com.ua

      Вице-премьер-министр Украины по вопросам евро- и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба посетил с рабочим визитом Хорватию. Во время международных встреч, в частности, было достигнуто соглашение, что Украина будет важным пунктом повестки дня председательства Хорватии в Совете ЕС - в первой половине 2020 года.

      Во время рабочего визита Кулеба, в частности, встретился с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, министром иностранных дел Горданом Грличем-Радманом и председателем парламентского комитета по европейским делам Домагоем Иваном Милошевичем, сообщает Кабмин.

      Интересно: Украина станет членом НАТО быстрее, чем членом ЕС, – вице-премьер Кулеба

      Ключевые результаты визита:

      • Хорватия подтвердила настроенность и в дальнейшем решительно поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины, в частности, продолжая санкции ЕС против России;
      • Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович принял приглашение Президента Украины Владимира Зеленского посетить Украину во время председательства Хорватии в Совете ЕС;
      • Украина и Хорватия достигли согласия о том, что Украина будет важным пунктом повестки дня председательства Хорватии в Совете ЕС;

      Хорватия впервые в своей истории будет председательствовать в Совете ЕС в первой половине 2020 года. Среди приоритетов председательства государства является расширение Европейского Союза.

      • до конца текущего года Хорватия профинансирует лечение еще одной группы украинских военнослужащих;
      • Правительство Хорватии вскоре назначит сопредседателя Совместной межправительственной украинский-хорватской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству для активизации торговли и инвестиций между двумя странами.

      Сегодня мы достигли согласия о том, что Украина будет важным пунктом повестки дня хорватского председательства в Совете ЕС. Кабмин и Совет работать, чтобы европейская интеграция Украины и в дальнейшем последовательно набирала обороты, в частности, во время председательства Хорватии в Совете ЕС,
      – отметил Дмитрий Кулеба.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Евросоюз Евроинтеграция Кабинет Министров Украины Хорватия Дмитрий Кулеба Новости политики
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