В 2020 году Украина станет одной из главных тем в Совете ЕС

Вице-премьер-министр Украины по вопросам евро- и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба посетил с рабочим визитом Хорватию. Во время международных встреч, в частности, было достигнуто соглашение, что Украина будет важным пунктом повестки дня председательства Хорватии в Совете ЕС - в первой половине 2020 года.

Во время рабочего визита Кулеба, в частности, встретился с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, министром иностранных дел Горданом Грличем-Радманом и председателем парламентского комитета по европейским делам Домагоем Иваном Милошевичем, сообщает Кабмин.

Интересно: Украина станет членом НАТО быстрее, чем членом ЕС, – вице-премьер Кулеба

Ключевые результаты визита:

Хорватия подтвердила настроенность и в дальнейшем решительно поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины, в частности, продолжая санкции ЕС против России;

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович принял приглашение Президента Украины Владимира Зеленского посетить Украину во время председательства Хорватии в Совете ЕС;

во время председательства Хорватии в Совете ЕС; Украина и Хорватия достигли согласия о том, что Украина будет важным пунктом повестки дня председательства Хорватии в Совете ЕС;

Хорватия впервые в своей истории будет председательствовать в Совете ЕС в первой половине 2020 года. Среди приоритетов председательства государства является расширение Европейского Союза.

до конца текущего года Хорватия профинансирует лечение еще одной группы украинских военнослужащих ;

; Правительство Хорватии вскоре назначит сопредседателя Совместной межправительственной украинский-хорватской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству для активизации торговли и инвестиций между двумя странами.

Сегодня мы достигли согласия о том, что Украина будет важным пунктом повестки дня хорватского председательства в Совете ЕС. Кабмин и Совет работать, чтобы европейская интеграция Украины и в дальнейшем последовательно набирала обороты, в частности, во время председательства Хорватии в Совете ЕС,

– отметил Дмитрий Кулеба.