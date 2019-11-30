У 2020 році Україна стане однією з головних тем у Раді ЄС

Віцепрем'єр-міністр України з питань євро- та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба відвідав з робочим візитом Хорватію. Під час міжнародних зустрічей, зокрема, було досягнуто згоди, що Україна буде важливим пунктом порядку денного головування Хорватії в Раді ЄС – у першій половині 2020 року.

Під час робочого візиту Кулеба, зокрема, зустрівся з прем'єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем, міністром закордонних справ Горданом Грличем-Радманом і головою парламентського комітету з європейських справ Домагоєм Іваном Мілошевичем, повідомляє Кабмін.

Цікаво: Україна стане членом НАТО швидше, ніж членом ЄС, – віцепрем'єр Кулеба

Ключові результати візиту:

Хорватія підтвердила налаштованість і надалі рішуче підтримувати територіальну цілісність та суверенітет України, зокрема, продовжуючи санкції ЄС проти Росії ;

; Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович прийняв запрошення Президента України Володимира Зеленського відвідати Україну під час головування Хорватії у Раді ЄС;

під час головування Хорватії у Раді ЄС; Україна і Хорватія досягли згоди про те, що Україна буде важливим пунктом порядку денного головування Хорватії в Раді ЄС;

Хорватія вперше у своїй історії головуватиме у Раді ЄС у першій половині 2020 року. Серед пріоритетів головування держави є розширення Європейського Союзу.

до кінця поточного року Хорватія профінансує лікування ще однієї групи українських військовослужбовців ;

; Уряд Хорватії незабаром призначить співголову Спільної міжурядової українсько-хорватської комісії з торговельно-економічного співробітництва для активізації торгівлі та інвестицій між двома країнами.

Сьогодні ми досягли згоди про те, що Україна буде важливим пунктом порядку денного хорватського головування в Раді ЄС. Кабмін і Рада працюватимуть, щоб європейська інтеграція України і надалі послідовно набирала обертів, зокрема, під час головування Хорватії в Раді ЄС,

– наголосив Дмитро Кулеба.