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      У 2020 році Україна стане однією з головних тем у Раді ЄС

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      Дмитро Кулеба поділився результатами візиту до Хорватії / armyinform.com.ua

      Віцепрем'єр-міністр України з питань євро- та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба відвідав з робочим візитом Хорватію. Під час міжнародних зустрічей, зокрема, було досягнуто згоди, що Україна буде важливим пунктом порядку денного головування Хорватії в Раді ЄС – у першій половині 2020 року.

      Під час робочого візиту Кулеба, зокрема, зустрівся з прем'єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем, міністром закордонних справ Горданом Грличем-Радманом і головою парламентського комітету з європейських справ Домагоєм Іваном Мілошевичем, повідомляє Кабмін.

      Цікаво: Україна стане членом НАТО швидше, ніж членом ЄС, – віцепрем'єр Кулеба

      Ключові результати візиту:

      • Хорватія підтвердила налаштованість і надалі рішуче підтримувати територіальну цілісність та суверенітет України, зокрема, продовжуючи санкції ЄС проти Росії;
      • Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович прийняв запрошення Президента України Володимира Зеленського відвідати Україну під час головування Хорватії у Раді ЄС;
      • Україна і Хорватія досягли згоди про те, що Україна буде важливим пунктом порядку денного головування Хорватії в Раді ЄС;

      Хорватія вперше у своїй історії головуватиме у Раді ЄС у першій половині 2020 року. Серед пріоритетів головування держави є розширення Європейського Союзу.

      • до кінця поточного року Хорватія профінансує лікування ще однієї групи українських військовослужбовців;
      • Уряд Хорватії незабаром призначить співголову Спільної міжурядової українсько-хорватської комісії з торговельно-економічного співробітництва для активізації торгівлі та інвестицій між двома країнами.

      Сьогодні ми досягли згоди про те, що Україна буде важливим пунктом порядку денного хорватського головування в Раді ЄС. Кабмін і Рада працюватимуть, щоб європейська інтеграція України і надалі послідовно набирала обертів, зокрема, під час головування Хорватії в Раді ЄС,
      – наголосив Дмитро Кулеба.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини політики Новини України Євросоюз Дмитро Кулеба Хорватія Кабінет Міністрів України Євроінтеграція
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