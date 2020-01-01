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      Хорватія розпочала головування у Раді ЄС: чи згадана у програмі Україна

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      Хорватія почала головування в Раді Євросоюзу / korrespondent.net

      З 1 січня розпочався період головування Хорватії у Раді ЄС – керівному органі Євросоюзу. Попри очікування Україна не увійшла до офіційних пріоритетів головування.

      У короткій програмі, опублікованій на сайті Ради ЄС, немає жодної згадки ні про Україну, ні про Східне партнерство.

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      Щоправда, у детальнішому документі хорватською мовою (містить 52 сторінки тексту), Україна згадана двічі. А саме – у контексті Східного партнерства, та як важливий напрям для діяльності Євросоюзу загалом.

      Зусилля щодо всебічного подолання кризи в Україні та пом’якшення наслідків конфлікту також будуть пріоритетом для головування,
      – зазначено в тексті.

      Наприкінці листопада віцепрем'єр Дмитро Кулеба повідомив, що Україна стане однією з головних тем у Раді ЄС. Про це він заявив після робочого візиту в Хорватію.

      Що відомо про програму хорватського головування

      • Перед Новим роком її схвалив ЄС.
      • Девіз програми: "Сильна Європа у світі, повному викликів".
      • У ній виділені такі чотири пріоритети: Європа, яка розвивається; Європа, яка з’єднує; Європа, яка захищає; впливова Європа.

      Що відомо про головування Хорватії

      • Країна очолюватиме Раду ЄС протягом 6 місяців, після чого передасть головування Німеччині.
      • Держава матиме значний вплив на формування порядку денного Ради міністрів ЄС. А також, за окремими винятками, головуватиме на засіданнях Ради ЄС.
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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини політики Євросоюз Дмитро Кулеба Хорватія
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