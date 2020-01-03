Бельгія відмовилася видавати Іспанії арештованих лідерів Каталонії

Суд у Бельгії зупинив дію виданого Іспанією європейського ордеру на арешт колишнього керівника уряду Каталонії Карлеса Пучдемона та ще одного колишнього міністра Тоні Коміна. В Іспанії їх звинувачують у організації нелегального референдуму про незалежність Каталонії від Іспанії, наслідком якого стали масові протести.

Іспанія вимагає екстрадиції Пучдемона та Коміна, однак бельгійський суддя вирішив, що Бельгія видавати політиків не може. Адже колишні члени уряду Каталонії мають імунітет, який їм надав Європейський парламент, пише eldiario.es.

Читайте також: В "каталонській революції" знову з'явився російський слід

"Бельгійське правосуддя визнає наш з Тоні Коміном імунітет і вирішило зупинити ордер на арешт. Іспанія повинна діяти так, як це зробила Бельгія, та поважати закон", – відреагував у твіттері на це рішення Карлес Пучдемон.

Колишній керівник женералітету (уряду) Каталонії Карлес Пучдемон і міністр Тоні Комін отримали тимчасову акредитацію у ЄП як обрані євродепутати. Раніше суд ЄС, нагадаємо, постановив, що колишній віцепрезидент Каталонії Оріол Жункерас (Іспанія видала ордер і на його арешт) також має депутатський імунітет.

Каталонія, референдум про незалежність і протести: головне

Каталонія – найбагатший регіон Іспанії, який сплачує найбільше податків до бюджету країни. Уряд Іспанії у Мадриді категорично не погоджується навіть на розширення автономії регіону, не кажучи про незалежність.

Каталонці ж розділені у цьому питанні:

Націоналісти прагнуть домогтися повного суверенітету та незалежності регіону.

Прихильники спільності з Іспанією вважають, що автономії достатньо.

1 жовтня 2017 року в Каталонії відбувся черговий референдум про незалежність від Іспанії, та цього разу, на відміну від попередніх, більшість голосів каталонці віддали за відокремлення.

Влада Іспанії не визнала референдум і його результати.

Верховний суд Іспанії 14 жовтня 2019 року засудив 9 лідерів сепаратистів до строків від 9 до 13 років у в'язниці за організацію нелегального референдуму.

Наслідком цього стали масштабні протести у Барселоні, були й сутички з правоохоронцями, і блокади аеропортів та залізниці.