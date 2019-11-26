В "каталонській революції" знову з'явився російський слід

Скандали, пов'язані з втручанням Росії в так зване "відокремлення Каталонії" від Іспанії, не вщухають вже майже два роки поспіль.

Нині іспанські газети повідомили читачам про те, що спецслужби Іспанії ще в жовтні цього року затримали в межах розслідування цього втручання громадян Росії та України. Зокрема, про це розповіло видання El Mundo.

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У свою чергу, газета El Pais повідомила, що іспанська юстиція почала розслідування можливого втручання російських спецслужб в так званий каталонський референдум 2017 року. Це розслідування, як зазначає видання, спрямоване на з'ясуванні діяльності на іспанській території російського "елітного військового підрозділу 29155", який записаний за Головним розвідницьким управлінням Росії. Контррозвідки одразу кількох європейських країн вважають, що цей підрозділ був створений, аби цілеспрямовано дестабілізувати ситуацію в країнах Євросоюзу.

Як завжди, офіційні органи РФ "грають У мовчанку", вдаючи, що взагалі не знають, про що йдеться. Російський посол в Іспанії Юрій Корчагін, зокрема, заявив, що іспанська преса "займається інсинуаціями" та підкреслив, що ні посольство, ані генконсульство РФ не отримували від іспанських силовиків ніяких повідомлень про затримання росіян.

Байки по-російськи

Насправді, офіційний Мадрид заявляв про втручання Росії у незаконний референдум в Каталонії ще в лютому 2017 року. Згідно з цією заявою, різноманітні проросійські групи, діючи з території Росії, а також Венесуели, використали соціальні мережі й інші інтернет-ресурси для масованої пропаганди незалежності Каталонії, розповсюджували чутки про готовність Росії розмістити в Барселоні військово-морську базу (й, відповідно, платити за це новоствореній Каталонській республіці), а також про готовність Євросоюзу прийняти Каталонію до свого складу, аби каталонці не втратили ні європейського ринку, ані європейських прав. Самі лідери каталонських сепаратистів, до речі, ніколи не заперечували російського втручання в цю справу, але завжди підкреслювали, що не мають із цим жодного зв'язку.

Як повідомила газета El Mundo, 4 жовтня в каталонському місті Жирона були затримані росіянин та українець. Під час затримання вони пересувалися в бік французького кордону на автівці з білоруськими номерами. Під час обшуку в одного з них було знайдено ручну гранату М-75 російського виробництва в бойовому стані.

Жиронський суд виніс постанову про арешт обох без права закладу. Наразі Національний суд королівства розглядає можливу їх причетність до шпигунських дій на користь Росії, які були спрямовані на дестабілізацію політичної ситуації в Іспанії та спробу вчинити теракт під час референдуму про незалежність Каталонії.

"Робота в нас така"

Отож, уже давно зрозуміло, що Росія цілеспрямовано й послідовно намагається втрутитися у вибори в багатьох країнах Заходу. Досить згадати з цього приводу славетне дворічне розслідування Роберта Мюллера в США: спецпрокурор зібрав досить доказів втручання Москви в президентські вибори в США 2016 року, але не зміг зібрати досить доказів про пряме співробітництво росіян із Дональдом Трампом.

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В січні минулого року вже радник президента США з питань національної безпеки, генерал Герберт Макмастер повідомив, що є "перші ознаки втручання Росії в майбутні президентські вибори в Мексиці" й знову ж таки – про втручання в голосування на каталонському референдумі.



Герберт Макмастер та Дональд Трамп / Фото AP

У травні 2018 року вже шеф німецької розвідки BND Бруно Каль повідомив, що в його підлеглих є прямі докази російської підтримки каталонських сепаратистів, які він офіційно передав іспанським колегам. Наразі ж у Великій Британії почався серйозний скандал через те, що прем'єр-міністр Її Величності Борис Джонсон не оприлюднив результати розслідування комітету Палати громад британського парламенту з діяльності спецслужб, які чітко вказують на те, що ціла низка політиків з правлячої Консервативної партії, які активно підтримували Brexit (тобто, вихід Сполученого Королівства зі складу Євросоюзу).

Сумнівів немає жодних

Але повернемося до затриманих в Іспанії. Як зазначив El Mundo, слідчі підозрюють обох, і росіянина, й українця (хоча, наразі є великі сумніви в тому, що український паспорт не є сфальшованим, тому що ордер на його арешт було виписано взагалі на інше ім'я) в приналежності до того самого спецпідрозділу ГРУ номер 29155. Також обидва підозрюються у зв'язках із полковником ГРУ Денисом Сергеєвим, проти якого ведеться слідство не лише в Іспанії, а й у Великій Британії – у зв'язку з замахом на життя батька та доньки Скрипалів. Голландський слідчий портал Bellingcat ще в лютому цього року повідомляв про те, що куратором цього замаху був саме він.



Третій підозрюваний у справі Скривалів Денис Сергєєв / Фото BBC Newsnight / YouTube

Окрім того, за даними цієї групи, 29 вересня 2017 року, тобто, просто напередодні каталонського референдуму, Сергеєв перебував у Барселоні, а 1 жовтня, в день голосування, теж був в Іспанії, причому з фальшивим паспортом, виданим на ім'я Сергія Федотова.

El Mundo вважає, що Федотов командує підрозділом 29155, яке, зокрема, співпрацювало в 2017 році з кількома групами російських хакерів, які займалися інформаційною атакою на Іспанію та Каталонію. За даними видання, офіційне розслідування цієї справи ведеться вже чотири місяці поспіль, причому воно розбирається як в напрочуд скоординованій діяльності російських та венесуельських хакерів, так і в роботі спецпідрозділу ГРУ. Основна мета слідства – з'ясувати масштаби цієї атаки й ступінь її впливу на референдум. В тому, що вплив і атака мали місце, вже нема жодних сумнівів.

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