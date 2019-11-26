В "каталонской революции" вновь появился российский след

Скандалы, связанные с вмешательством России в так называемое "отделение Каталонии" от Испании, не утихают уже почти два года подряд.

Сейчас испанские газеты сообщили читателям о том, что спецслужбы Испании еще в октябре этого года задержали в рамках расследования этого вмешательства граждан России и Украины. В частности, об этом рассказало издание El Mundo.

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В свою очередь, газета El Pais сообщила, что испанская юстиция начала расследование возможного вмешательства российских спецслужб в так называемый каталонский референдум 2017 года. Это расследование, как отмечает издание, направлено на выяснение деятельности на испанской территории российского "элитного военного подразделения 29155", которое записано за Главным разведовательным управлением России. Контрразведки сразу нескольких европейских стран считают, что это подразделение было создано, чтобы целенаправленно дестабилизировать ситуацию в странах Евросоюза.

Как всегда, официальные органы РФ "играют в молчанку", делая вид, что вообще не знают, о чем идет речь. Российский посол в Испании Юрий Корчагин, в частности, заявил, что испанская пресса "занимается инсинуациями" и подчеркнул, что ни посольство, ни генконсульство РФ не получали от испанских силовиков никаких сообщений о задержании россиян.

Басни по-русски

На самом деле, официальный Мадрид заявлял о вмешательстве России в незаконный референдум в Каталонии еще в феврале 2017 года. Согласно этому заявлению, различные пророссийские группы, действуя с территории России, а также Венесуэлы, использовали социальные сети и другие интернет-ресурсы для массированной пропаганды независимости Каталонии, распространяли слухи о готовности России разместить в Барселоне военно-морскую базу (и, соответственно, платить за это новой Каталонской республике), а также о готовности Евросоюза принять Каталонию в свой состав, чтобы каталонцы не потеряли ни европейского рынка, ни европейских прав. Сами лидеры каталонских сепаратистов, кстати, никогда не отрицали российского вмешательства в это дело, но всегда подчеркивали, что не имеют с этим никакой связи.

Как сообщила газета El Mundo, 4 октября в каталонском городе Жирона были задержаны россиянин и украинец. Во время задержания они передвигались в сторону французской границы на автомобиле с белорусскими номерами. Во время обыска у одного из них была найдена ручная граната М-75 российского производства в боевом состоянии.

Жиронский суд вынес постановление об аресте обоих без права внесения залога. Сейчас Национальный суд королевства рассматривает возможную их причастность к шпионским действиям в пользу России, направленным на дестабилизацию политической ситуации в Испании и попытку совершить теракт во время референдума о независимости Каталонии.

"Работа у нас такая"

Так, уже давно понятно, что Россия целенаправленно и последовательно пытается вмешаться в выборы во многих странах Запада. Достаточно вспомнить по этому поводу славное двухлетнее расследование Роберта Мюллера в США: спецпрокурор собрал достаточно доказательств вмешательства Москвы в президентские выборах в США 2016 года, но не смог собрать достаточно доказательств о прямом сотрудничестве россиян с Дональдом Трампом.

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В январе прошлого года уже советник президента США по вопросам национальной безопасности, генерал Герберт Макмастер сообщил, что есть "первые признаки вмешательства России в предстоящие президентские выборы в Мексике" и опять же – о вмешательстве в голосование на каталонском референдуме.



Герберт Макмастер и Дональд Трамп / Фото AP

В мае 2018 года уже шеф немецкой разведки BND Бруно Каль сообщил, что у его подчиненных есть прямые доказательства российской поддержки каталонских сепаратистов, которые он официально передал испанским коллегам. Пока же в Великобритании начался серьезный скандал из-за того, что премьер-министр Ее Величества Борис Джонсон не обнародовал результаты расследования комитета Палаты общин британского парламента по деятельности спецслужб, которые четко указывают на то, что целый ряд политиков из правящей Консервативной партии активно поддерживали Brexit (т.е. выход Соединенного Королевства из состава Евросоюза).

Сомнений нет никаких

Но вернемся к задержанным в Испании. Как отметил El Mundo, следователи подозревают обоих, и россиянина, и украинца (хотя пока есть большие сомнения в том, что украинский паспорт не является сфальсифицированным, так как ордер на его арест был выписан вообще на другое имя) в принадлежности к тому самого спецподразделению ГРУ номер 29155. Также оба подозреваются в связях с полковником ГРУ Денисом Сергеевым, против которого ведется следствие не только в Испании, но и в Великобритании – в связи с покушением на жизнь отца и дочери Скрипалей. Голландский расследовательный портал Bellingcat еще в феврале этого года сообщал о том, что куратором этого покушения был именно он.

Третий подозреваемый по делу Скрипалей Денис Сергеев / Фото BBC Newsnight / YouTube

Кроме того, по данным этой группы, 29 сентября 2017 года, то есть, попросту накануне каталонского референдума, Сергеев находился в Барселоне, а 1 октября, в день голосования, тоже был в Испании, причем с фальшивым паспортом, выданным на имя Сергея Федотова.

El Mundo считает, что Федотов командует подразделением 29155, которое, в частности, сотрудничало в 2017 году с несколькими группами российских хакеров, занимавшихся информационной атакой на Испанию и Каталонию. По данным издания, официальное расследование этого дела ведется уже четыре месяца подряд, причем оно разбирается как в удивительно скоординированной деятельности российских и венесуэльских хакеров, так и в работе спецподразделения ГРУ. Основная цель следствия – выяснить масштабы этой атаки и степень ее влияния на референдум. В том, что влияние и атака имели место, уже нет никаких сомнений.

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