Бельгия отказалась выдавать Испании арестованных лидеров Каталонии

Суд в Бельгии остановил действие выданного Испанией европейского ордера на арест бывшего руководителя правительства Каталонии Карлеса Пучдемона и еще одного бывшего министра Тони Комина. В Испании их обвиняют в организации нелегального референдума о независимости Каталонии от Испании, следствием которого стали массовые протесты.

Испания требует экстрадиции Пучдемона и Комина, однако бельгийский судья решил, что Бельгия выдавать политиков не может. Ведь бывшие члены правительства Каталонии имеют иммунитет, который предоставил Европейский парламент, пишет eldiario.es .

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" Бельгийское правосудие признает наш с Тони Комино иммунитет и решило остановить ордер на арест. Испания должна действовать так, как это сделала Бельгия, и уважать закон ", – отреагировал в твиттере на это решение Карлес Пучдемон.

Бывший руководитель женералитета (правительства) Каталонии Карлес Пучдемон и министр Тони Комин получили временную аккредитацию в ЕП как избранные евродепутаты. Ранее суд ЕС, напомним, постановил, что бывший вице-президент Каталонии Ориоль Жункерас (Испания выдала ордер и на его арест) также имеет депутатский иммунитет.

Каталония, референдум о независимости и протесты: главное

Каталония – самый богатый регион Испании, который платит больше всех налогов в бюджет страны. Правительство Испании в Мадриде категорически не согласно даже на расширение автономии региона, не говоря о независимости.

Каталонцы же разделены в этом вопросе:

Националисты стремятся добиться полного суверенитета и независимости региона.

Сторонники общности с Испанией считают, что автономии достаточно.

1 октября 2017 в Каталонии состоялся очередной референдум о независимости от Испании, и на этот раз, в отличие от предыдущих, большинство голосов каталонцы отдали за отделение.

Власти Испании не признали референдум и его результаты.

Верховный суд Испании 14 октября 2019 приговорил 9 лидеров сепаратистов к срокам от 9 до 13 лет в тюрьме за организацию нелегального референдума.

Следствием этого стали масштабные протесты в Барселоне, были и столкновения со стражами порядка, и блокады аэропортов и железной дороги.