Сильнейшую метель зафиксировали в горной местности. Там царит по-настоящему зимняя погода.

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В Испании выпал снег

Снег в Испании начал падать еще 22 ноября и продолжился и на следующий день. Больше всего осадков зафиксировали в северных и центральных регионах. За сутки там выпало примерно 20 сантиметров снега.

Из-за ухудшения погодных условий было затруднено движение по автодорогам, коммунальщикам пришлось расчищать их с помощью техники.

В Испании – метели / Фото The Olive Press

В стране и дальше будет идти снег

Испанцев просят быть на дорогах осмотрительнее из-за гололеда и избегать излишнего риска. Синоптики заявляют, что в течение недели еще будет снежить. Похолодание там объясняют арктическим фронтом, который накрыл юг Европы.

В горах Испании выпало много снега / Твитер Shaun Riordan

Испанию накрыли снегопады: смотрите видео

Снег в Испании: смотрите видео

Обратите внимание! На горе Поп Иван Черногорский, что в украинских Карпатах, снова ударили морозы. Утром 23 ноября температура воздуха опустилась там до -6 градусов. Горные спасатели показали фото бывшей обсерватории на вершине горы – она полностью покрыта снегом.