Найсильнішу завірюху зафіксували у гірській місцевості. Там панує по-справжньому зимова погода.

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В Іспанії випав сніг

Сніг в Іспанії почав падати ще 22 листопада та продовжився і наступного дня. Найбільше опадів зафіксували у північних та центральних регіонах. За добу там випало приблизно 20 сантиметрів снігу.

Через погіршення погодних умов був ускладнений рух автошляхами, комунальника довелося розчищати їх за допомогою техніки.



В Іспанії – завірюхи / Фото The Olive Press

У країні й надалі сніжитиме

Іспанців просять бути на дорогах обачнішими через ожеледицю та уникати зайвого ризику. Синоптики заявляють, що протягом тижня ще сніжитиме. Похолодання там пояснюють арктичним фронтом, який накрив південь Європи.



У горах Іспанії випало багато снігу / Твітер Shaun Riordan

Іспанію накрили снігопади: дивіться відео

Сніг в Іспанії: дивіться відео

Зверніть увагу! На горі Піп Іван Чорногірський, що в українських Карпатах, знову вдарили морози. Вранці 23 листопада температура повітря опустилася там до -6 градусів. Гірські рятувальники показали фото колишньої обсерваторії на вершині гори – вона повністю покрита снігом.