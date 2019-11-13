Испанская неопределенность и рост ультраправых

"Испания – это клетка, набитая психопатами, страдающими от одной болезни – полной неспособности найти общий язык друг с другом". Это слова не мои, а классика испанской литературы Анхеля Ганивет и Гарсиа.

В конце 19 века он работал дипломатом в Риге. Оттуда Ганивет и Гарсиа очень внимательно следил за политической жизнью в Испании. И происходящее его совсем не радовало. Настолько не радовало, что он прямо там, в Риге, покончил жизнь самоубийством – пессимистом был.

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Безрадостный писатель умер, но его веселое живет! В минувшие выходные в Испании прошли очередные внеочередные выборы, давшие ясного результата в четвертый раз за четыре года.

Испанские политики упорно демонстрируют описанную классиком неспособность найти общий язык, причем болезнь их явно прогрессирует. Лет 20 назад в Испании были две главные партии – левые социалисты и правая народная партия. Это было счастье. Страной правили то одни, то другие.

Но потом от социалистов отпилились еще более левые Подемос, потом от суперлевых Подемос отпочковались еще более левые "Мас Паис". На правом флаге от Народников откололась либеральная партия "Горожане", а затем еще и неонацисты "Вокс".



Парламент Испании

Это еще не все. Каталонцы тоже пошли на выборы. У них есть три партии – сепаратисты радикальные, умереннные и посередине. У басков две партии, названия которых я не смогу произнести. Есть своя партия у жителей Канарских островов, а также у других регионов.

Даже самое глухое испанское захолустье – провинция Тируэль – обзавелась своей партией. Назваается она "Тируэль существует!". Это как Крыжополь или Тьмутаракань – далеко не все уверены, что они вообще есть на карте.

Но богатое партийное разнообразие – это еще полбеды. Главная проблема испанской политики – это цветущая там культура мачизма и "сильной руки". Местные политики-мужчины – это настоящие напыщенные петухи, которые не умеют только кукарекать и клевать друг друга.

Другие функции мозга у них отключены. Для них слово "компромисс" является ругательным. Поскольку в Испании все лидеры основных партий – это мужчины, нормальные дебаты там просто невозможны. Они ведут себя как в зоопарке.

Вы не поверите, но там специально сделали дебаты для женщин, представляющих те же партии. На этих женских дебатах была уже относительно спокойная дискуссия о будущем страны. Как сказал местный политический комментатор Giles Tremlett, любая из этих женщин явно справилась бы управлением страны не хуже мужчин.

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Ну и последнее важное обстоятельство испанской политики: жуткая поляризция общества. С одной стороны там около 45% правых – от либералов до неонацистов. С другой стороны – примерно 45% левых – от социал-демократов до коммунистов. Ну а в центре – 10% региональных партий и местных националистов.

Эти десять процентов готовы сотрудничать с тем правительством, которое даст им как можно больше независимости. Каталонцы, например, говорят так: "Вы нам даетет проведение референдума по независимости, а мы поможем вам с коалицией".

Но для испанских политиков независимая Каталония – это то же самое, что независимая Украина для российских политиков. Это опасная концепция и нонсенс.



Митинг за независимость Каталонии от Испании

Доходит до смешного: испанцы называют каталонцев "братским народом", но очень их не любят. Им хочется, чтобы каталонцы забыли кто они такие, чтобы стали такими же испанцами, как и все остальные.

Даже самый либеральный испанский либерал на каталонском вопросе за секунду превращается в авторитарного националиста. Никакого референдума Каталонии ни левые, ни правые не дадут.

Ну а раз так, то никакой нормальной парламентской коалиции в Испании не будет и после этих выборов. Вероятнее всего, левые, у которых немного больше голосов, чем у правых, сформируют правительство меньшинства и будут кое-как руководить.

Качество такого управления будет так себе, поэтому экономика станет буксовать еще сильнее, миграционный кризис усилится. Хуже того, экономически успешные Каталония и Страна Басков все активнее начнут требовать для себя свободы от бедной и отсталой (по их меркам) Испании.

Рано или поздно придется проводить новые, уже пятые по счету внеочередные выборы. И вот тут у Испании могут начаться серьезные неприятности. Причем первый звонок прозвенел уже сейчас.

Есть там партия, которая называется "Вокс" – это неонацисты и сторонники диктатора Франциско Франко. Это, в общем, местный Иосиф Сталин. Эти люди на нынешних выборах получили 15 процентов голосов – в два раза больше, чем на предыдущих. Они очень быстро отбирают популярность у остальных правых и движений, особенно умеренных.

"Вокс" намеревается запретить иммиграцию, пересмотреть обязательства Испании внутри ЕС, вернуть тело Франко в мавзолей. Но главное – они хотят запретить каталонские и баскские партии, а также максимально жестко подавить стремление каталонцев и басков к независимости.



"Вокс" – это неонацисты и сторонники диктатора Франциско Франко

По сути дела, эта партия хочет отменить в Испании демократию и ввести что-то типа жесткой националистической диктатуры.

Если вы думаете, что им это не дадут сделать, вы ошибаетесь. Еще раз: за год популярность этой партии в Испании выросла в два раза! Более того, у нее есть очень влияетельные союзники по всей Европе.

Лидеров "Вокс" с успехом на выборах поздравили Марин ле Пен из французского "Национального Фронта", Маттео Сальвини из итальянской "Лиги", а также Геерт Вильдерс из голландской Партии Свободы.

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Эти три человека очень популярны в своих странах. Через одну-две каденции у каждого из них будут все шансы получить власть. Они все враги единой Европы, Шенгенской зоны, единой валюты и единой системы европейской обороны. Но главное – все они – большие друзья Владимира Путина.

Если испанские политики не найдут способа дать каталонцам и баскам определить свою судьбу, если они будут продолжать ругаться по пустякам, то очень скоро партия "Вокс" может стать главной политической силой в этой стране.

В этом случае в Каталонии и Стране Басков может начаться настоящее восстание, и огромные неприятности будут не только у Испании, но и у всей Европы.

Кокальеро Моралес

Президент Боливии Эво Моралес 11 ноября покинул свою страну на самолете ВВС Мексики, где его согласился приютить местный правитель Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

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Моралес сбежал из своей страны после нескольких недель массовых протестов, вызванных его желанием оставаться у власти бесконечно долго. На выходных президента бросили его союзники в парламенте, полиция отказалась выполнять приказы, а армия объявила, что народ ей важнее президента.

После этого Моралесу оставалось только улететь за границу, сжимая в руках мексиканский флаг. А начиналось у него все совсем неплохо.



Эво Моралес

Моралес пришел к власти Боливии в 2004 году после восстания местных индейцев кокальерос – людей, выращивающих коку – сырье для кокаина. На тот момент Боливия была самой бедной страной Латинской Америки. Три четверти ее жителей были официально бедными и нищими.

Новый презизент провел серьезные реформы, обязал нефтегазовые и горнорудные компании платить в бюджет львиную долю прибыли и направил эти деньги на строительство школ, больниц, дорог, закупку техники для фермеров и помощь малоимущим.

Повсюду началось строительство, у людей появились деньги, они стали много покупать, начал работать бизнес, появились богатые, доля бедных и нищих снизилась в несколько раз. Моралес обещал построить общество всеобщего благоденствия типа Швеции и действительно много сделал для своей страны. Люди стали жить в разы лучше.

Тут бы ему и остановиться! В каждом городе Боливии первому президенту-индейцу поставили бы по золотому памятнику. Но он не смог. Испытание властью – самое тяжелое.

Вместо положенных двух сроков он пошел на третий. Страна разбогатела, и он решил разбогатеть вместе с ней – началась коррупция. Моралез зажрался, вокруг него стали греметь скандалы.



Испытание властью – самое тяжелое

Какие-то китайцы небсплатно получили выгодные контракты, какая-то женщина родила от него внебрачного ребенка и так далее. К выборам 2019 года репутация президента была уже очень испорчена. Но он все равно пошел уже на четвертый срок. По официальной информации в октябре он победил в первом туре, хотя вся страна знала, что этот результат – подтасованный.

Итоги выборов отменили, Моралес пообещал провести их заново, но тут началось что-то вроде Майдана и его вышвырнули из страны. Теперь он оказался в Мексике – всеми ненавидимый и презираемый. Он был героем Боливии, но превратился в очередного злобного диктатора, которому суждено умереть за границей.

Я очень люблю такие истории, и не устаю удивляться: ну почему же диктаторы во всем мире не понимают, когда надо остановиться? Ведь очень часто от них действительно есть польза, но финал почти всегда выходит позорным: либо бегство, либо тюрьма, либо даже расстрельная команда.

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Думаю, что историю Эво Моралеса надо бы изучить как минимум двум людям – венесуэльскому каудильо Николасу Мадуро и российскому диктатору Владимиру Путину. Ведь они – следующие.