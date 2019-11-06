Охота на Трампа: подковерные торги с Порошенко?

Давида Игнатиуса у нас знают совсем немногие. Но в США он считается звездой национального масштаба. Это один из лучших журналистов одной из лучших газет мира The Washington Post. Его статьи много раз приводили не только к громким скандалам в Вашингтоне, но и к серьезным кадровым и политическим изменениям.

Что известно о Давиде Игнатиусе

Например, именно Игнатиус еще в 2017 году написал статью о том, что советник по национальной безопасности США Майкл Флинн ведет тайные и противозаконные переговоры с россиянами.

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Для Флинна это обернулось потерей работы и уголовным делом, в котором он себя признал виновным. В тюрьму он пока не попал, но вероятность оказаться на нарах все еще остается.



Бывший советник президента США по национальной безопасности​ Майкл Флинн

Игнатиус был человеком, который еще в сентябре 2019 года написал первую статью о жалобе на подозрительный телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Прошло два месяца и Трампу уже всерьез грозит импичмент.

Это только из последнего. Вообще-то таких историй у Игнатиуса было множество. В этом смысле он предельно серьезный и аккуратный журналист с отличной репутацией.

На прошлой неделе Игнатиус опубликовал еще одну очень любопытную статью под заголовком "Подковерная торговля с Украиной могла идти задолго до звонка Трампа Зеленскому".

В этой статье журналист предположил, что стремление Трампа незаконно выдавить из Зеленского компромат на Байденов – это стандартное поведение американского президента, а вовсе не что-то особенное.

Трамп действительно не видит ничего ужасного в том, чтобы иностранная держава помогла ему победить на выборах внутри США.



Журналист Давид Игнатиус

Игнатиус напомнил, как в 2016 году Трамп публично просил у России найти и опубликовать личную переписку Хиллари Клинтон. Потом ЦРУ выяснило, что Путин действительно помогал нынешнему президенту США получить свой пост.

Подковерные торги с Порошенко

Сейчас вот всплыла история с Зеленским, но и это еще не все. Судя по всему, в 2017 году президент США пытался выдавить помощь для себя из еще одного иностранца. Как предполагает Игнатиус, у него это могло получиться, объект давления прогнулся.

Звали этого несчастного иностранца Петр Порошенко. На тот момент он был президентом Украины. Как пишет Игнатиус, Дональд Трамп полгода отказывался встречаться с украинским лидером. Не помогла даже нанятая украинцами лоббистская компания BRG Group.

Однако все изменилось летом после визита в Киев личного "решалы" Трампа Руди Джулиани. 7 июня 2017 года этот человек встретился с Петром Порошенко и Юрием Луценко. Прошла неделя и 15 июня в Киеве фактически было похоронено уголовное дело о "черной кассе" Януковича. Его забрали у НАБУ и передали людям Луценко.

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Вы спросите, а какое дело Дональду Трампу до этой кассы? А вот очень большое! Бывший начальник избирательного штаба Трампа – Пол Манафорт – является важнейшим фигурантом этой самой кассы. Закрытие этого дела могло помочь Манафорту избежать тюрьмы.

Прошло еще пять дней и 20 июня Трамп принял Порошенко в Белом доме. Встреча, которую так сильно хотел украинский президент, состоялась.



Встреча Петра Порошенко с Дональдом Трампом

Итак, смотрите еще раз: 7 июня – переговоры Джулиани, Порошенко и Луценко. 15 июня – дело Манафорта и "Черной кассы" забирают у НАБУ. 20 июня – Трамп встречает Порошенко в Вашингтоне.

Игнатиус полагает, что это был не единственный случай вероятно незаконной подковерной политической торговли между Трампом и Джулиани с одной стороны и Порошенко с его людьми с другой.

В этом контексте журналист вспомнил увольнение посла США в Киеве Мари Йованович, прекращение сотрудничества Украины с комиссией Роберта Мюллера, а также попытки наладить поставки американского сжиженного газа в Украину.

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По информации другой влиятельной американской газеты The New York Times, это еще не все. Даже поставка американских противотанковых ракет "Джавелин" в Украину по времени совпала с закрытием в Киеве ряда уголовных дел, способных навредить Трампу.

Журналисты The New York Times пишут, что сейчас Конгресс расследует, не было ли это частью подковерной сделки между Порошенко и Трампом. То же самое с украинской стороны в Киеве сейчас делают люди Зеленского.

Кстати, The New York Times дает свое объяснение, почему Петр Порошенко, считавший себя отличным дипломатом, был вынужден искать какие-то обходные пути к Дональду Трампу.

По данным издания, дело в том, что перед выборами президента США Порошенко провел демонстративную встречу с Хиллари Клинтон. С Трампом, которому помогала Россия, он не встретился. Но Трамп победил. На этот момент его отношение к президенту Украины уже было испорчено.



Петр Порошенко и Хиллари Клинтон

Порошенко был вынужден обратиться за помощью к Полу Манафорту, который до Трампа, кстати, работал с Януковичем. Один из соратников Манафорта рассказал изданию: "Порошенко и его люди паниковали, что поставили на неправильную лошадь, а к правильной у них не было доступа".

Чтобы исправить эту ситуацию, им нужно было заново завоевать расположение и доверие президента США. Тут-то и могли пригодиться разного рода договоренности с ним – как легальные и очевидные, так и подковерные.

Расследование всей этой истории сейчас продолжается. Но я рискну сделать предположение, что Порошенко и Луценко так боялись Трампа и его гнева, что были не против "порешать" самые разные вопросы в неофициальном порядке. А потом просто привыкли к этому.

Если надо было закрыть уголовное дело в обмен на военную помощь, пожалуйста. Надо помочь Манафорту в обмен на встречу с Трампом в Белом доме – без проблем. Надо уволить посла США, которая мешала коррупции? Да легко.

Что произошло после смены власти в Украине

Серые (с точки зрения закона) сделки, которые в США называют quod pro quo, шли косяком. Но когда к власти пришел Владимир Зеленский, процесс затормозился. Новый украинский президент явно был не в курсе системы отношений с Вашингтоном.

Когда он в телефонном разговоре заикнулся о том, что Украине нужны еще "Джавелины", Трамп тут же ему выставил условия: компромат на Байдена и расследование украинского вмешательства в выборы 2016 года (которого, конечно, не было).

Скандальный разговор Зеленского и Трампа – что известно Во время телефонной беседы, которая состоялась 25 июля 2019 года, с украинским президентом Трамп якобы пообещал Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma. К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Гантер.

Чтобы Зеленскому лучше думалось, Трамп заморозил выделение 400 миллионов долларов военной помощи Украине. Американский президент настолько привык к наглой и хамоватой манере общения с Украиной, что на полном серьезе считает ее нормальной.

Он много раз говорил уже, что его разговор с Зеленским был не просто хорошим, он был "идеальным". Трамп действительно не видит ничего ужасного в том, чтобы шантажировать другое государство.

Если для его переизбрания на второй срок надо усложнить стране-союзнику, которая ведет войну с Россией, то так тому и быть. Трампу не жалко. Именно поэтому я считаю очень позитивным то, что информация обо всем этом стала достоянием гласности.

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Отныне Украина не должна, как раньше, идти на сомнительные сделки и влезать в американскую политику по желанию Дональда Трампа.



Ну а следствие в Конгрессе набирает обороты. Согласно показаниям свидетелей, ключевую роль в продвижении всяких подковерных сделок в Украине играл "решала" Трампа Руди Джулиани.



Руди Джулиани

Сейчас он отказывается от дачи любых показаний и заявляет, что хранит верность Дональду Трампу. Похвально, конечно. Но проблемы могут появиться у самого Джулиани. Его партнер – американский бизнесмен украинского происхождения Лев Парнас – пошел на сделку со следствием

Кто такой Лев Парнас Американский бизнесмен, связанный с организацией American Friends of Anatevka (Анатевка – построенный за деньги еврейской общины населенный пункт на Киевщине).





Лев Парнас

Парнас, постоянно крутившийся в Киеве в последние годы, объявил, что готов сотрудничать с Конгрессом, который расследует темные дела Трампа и Джулиани в Украине.

Вероятнее всего, за это он попросит снять с него обвинения в незаконном финансировании избирательной кампании Трампа.

31 октября Палата представителей Конгресса США большинством голосов проголосовала за определение процедуры импичмента президента страны Дональда Трампа. Решение поддержали 232 из 431 конгрессменов. Против проголосовали 196 республиканцев. Голосование стало первой официальной проверкой актуальности парламентского расследования в отношении президента Трампа.

Если у этого человека на самом деле есть ценный компромат на Джулиани, то очень скоро Руди окажется перед сложным выбором: либо сдавать Дональда Трампа, либо самому садиться в тюрьму.

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Я уверен, что в этой ситуации Рудольф Джулиани сделает единственно правильный, морально оправданный и патриотический выбор.