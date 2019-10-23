Главный миньон Трампа сознался в "украинском грехе"

Глава администрации Белого дома Мик Малвейни устроил пресс-конференцию. На этой конференции он взялся ответить на вопрос, почему Трамп задержвал выделение 400 миллионов долларов военной помощи Украине. И ответ Малвейни был о том, что как раз и наказывается импичментом и судом.

Импичмент стал уже важнее, чем выборы

Каждый новый день и каждая неделя приносят все новые известия о неприятностях президента США Дональда Трампа, на которого фактически открыли охоту его оппоненты из Демократической партии. В Конгрессе они уже начали официальное расследование по импичменту и полны решимости довести его до финала еще до конца текущего года.

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Ну а мне, в связи с этим, видимо, придется делать постоянную рубрику "Охота на Трампа". В ней я буду рассказывать о том, как политические оппоненты президент чистят оружие, тренируют собак, расставляют флажки и гонят свою напуганную оранжевую добычу прямо на охотников.

Я думаю, что импичмент президента США – это настолько важное событие, что имеет право на свою рубрику в "Безумном мире". Наверное, скоро придется завести отдельный сегмент для праймериз в среди кандидатов Демократической партии. Там, кстати, на прошлой неделе восстал из мертвых сенатор от Вермонта Берни Сандерс. Он провел в Нью-Йорке огромный предвыборный митинг на 25 тысяч человек - такого уже лет 50 не было. Но это так, к слову.

Хотя сами американцы сейчас считают, что импичмент президента стала уже важнее, чем выборы. Авторитетный политолог Дэвид Грэм даже написал для издания "Атлантик" статью под названием "Выборы у демократов – это сюжет второго порядка". По его словам, имя следующего президента США будет зависеть от финала итории с импичментом, а не от того, кого выберут себе демократы.

Трамп и Украина

Как бы то ни было, минувшие несколько дней были довольно богатыми на безумные события. Если вы помните, главный вопрос расследования по импичменту, звучит так: "Использовал ли Трамп свое служебное положение, чтобы получить от иностранцев какую-то помощь в политической борьбе в США?"

Тут возникает законный вопрос: "А что имеется в виду? Как именно он мог использовать свою должность для этого?" Ответ тут такой.

► Первое: он, как президент США, мог что-то пообещать иностранцам или дать им что-то, если они ему помогут.

► Второе: он, как президент США, мог чем-то угрожать иностранцам, если они откажутся ему помочь.

Так вот, демократы подозревают, что Трамп хотел добиться от Украины двух вещей: компромата на своего соперника-демократа Джо Байдена и расследования абсолютно бредовой теории о том, что на выборах в 2016 году украинцы хранили сервер Демократической партии США. При этом он угрожал задержкой выделения 400 миллионов долларов, если Киев ему не поможет. И обещал встречу в Белом доме с выделением денег, если Украина накопает компромат на Байдена и расследует дело о загадочном сервере.

Это, напомню, подозревают демократы. Они читают тысячи документов и постоянно допрашивают десятки свидетелей в Конгрессе, чтобы найти крупицы доказательства своей теории.



Зеленский и Трамп

Больше о скандале из-за телефонного разговора Трампа и Зеленского – читайте здесь.

Пресс-конференция главы администрации Белого дома Малвейни

И тут происходит что-то очень странное. Глава администрации Белого дома Мик Малвейни устроил пресс-конференцию. На этой конференции он взялся ответить на вопрос, почему Трамп задержвал выделение 400 миллионов долларов военной помощи Украине.

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Разговор Малвейни и журналиста

– Сначала Малвейни сказал, что президент не выделял деньги из-за коррупции в Украине и нежелания других стран помогать Киеву. Но потом назвал и третий фактор: "Упоминал ли Трамп коррупцию, связанную с серверомдемократов? Конечно же! Никаких сомнений в этом нет. Ну и всё. Вот поэтому мы и задержали деньги".

– Журналист не поверил своим ушам и переспросил: "Так что, требование провести расследование истории с сервером было одной из причин, по которым Украине не давали деньги?"

– Малвейни пошел в отрыв и ответил, что "конечно, да".

– Журналист не унимался: "Вы же только что описали сделку в стиле: Вы нам расследование, а мы вам – деньги!".

– Тут у главы администрации был идеальный шанс сказать, что "Нет, конечно. Все не так. Вы меня неправильно поняли". Но вместо этого он заявил: "Да мы все время это делаем!". И добавил: "Смиритесь. Во внешней политике всегда будет элемент политического давления".

Коротко о разговоре. Если я кого-то запутал, то переведу все вышесказанное с журналистского на человеческий. У главы администрации спросили: "Вы выкручивали Украине руки ради победы Трампа на выборах?" Ответ был такой: "Конечно, мы постоянно так делаем! И нам плевать, что вы по этому поводу думаете."

Честность, это, конечно, хорошо, но есть небольшая проблема. Все-таки США – это не Северная Корея, там есть кое-какие законы и институты.

И вот то, в чем признался Малвейни, наказывается импичментом и судом. По сути дела, глава администрации Белого дома объявил: "Эй, демократы! Зачем вы проводите расследование? Мы и так во всем признаёмся! Да, мы занимались вымогательством и пытались втянуть иностранное государство в американскую политику".

Когда стало ясно, что именно наговорил Малвейни, все немного обалдели, скажем так. Демократы не могли поверить: "Что, и все? Так легко? В чем подвох?" Республиканцы тоже не погли понять: "Неужели президент и правда хочет досрочно уйти в отставку и сесть в тюрьму?" Они, в основном, молчали. А те, кто говорил, сознавались, что глубоко озабочены этими словами главного помощника Трампа. Так, например, поступила сенатор от Аляски Лиза Мурковски.



Мик Малвейни

Ну а сам виновник торжества спустя несколько часов понял, что ляпнул лишнего. "Он опубликовал специальное заявление, в котором написал что то, что он говорил", – говорил не он. Как так бывает – я не знаю. Но в его мире бывает. Малвейни заявил, что во всем виноваты журналисты, которые его неправильно поняли. Хотя все поняли абсолютно правильно: чиновник говорил под запись на десятки видеокамер, а журналист несколько раз переспрашивал, правильно ли он понимает главу администрации. Тот говорил: "Да, правильно!".

Если Малвейни врал, когда говорил, что президент США выкручивал украинцам руки, то его, конечно, надо уволить. Он же едва не подвел президента под импичмент и суд! Но тут ситуация необычная. Малвейни увольняться не хочет. Идти ему некуда. Точнее, вот так: если Трамп его уволит, то единственная дорога для чиновника будет в Конгресс. Давать показания демократам под присягой.

Сейчас в мире не так много людей, способных утопить президентство Трампа, сделать из самого влиятельного человека на планете заключенного федеральной тюрьмы. И вот Мик Малвейни один из таких людей. Если он просто повторит под присягой все то, что сказал журналистам на брифинге, то Трампа точно выкинут из Белого дома и осудят за злоупотребление полномочиями.

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Тут интересен такой момент. Нынешний президент США всегда считал главу администрации кем-то типа мальчика на побегушках. Он его вообще не уважает. Как-то раз во время интервью Трампа Малвейни начал кашлять. Президент прекратил говорить и выгнал чиновника вон со словами "хочешь покашлять – иди в другое место". Теперь вот Малвейни, если захочет, может отыграться и заставить Трампа кашлять на тюремных нарах. Тем более, что и без него дела у президента идут не лучшим образом.

Ошибки Трампа

На той неделе Трамп допустил несколько серьёзных ошибок, которые могут ему дорого стоить.

► Первая – он сплотил демократов и республиканцев в противодействии его планам вывода войск из Сирии. Обе партии выступают против президента в этом важнейшем вопросе.



► Вторая ошибка – попытка провести саммит G7 в 2020 году в собственном гольф-клубе Трампа во Флориде. Демократы тут же объявили, что президент хочет нажиться на этом мероприятии или как минимум сделать рекламу своему клубу. Республиканцы тоже признали, что это было очень некрасиво. Что не надо так. В результате Трамп отказался от проведения G7 в своем клубе, но осадок остался. И у республиканцев.

► Но было еще и третье. Внешняя политика Трампа в последнее время начала дико бесить американских военных – генералов и адмиралов, которые сделали себе имена и карьеры в песках Ирака, и горах Афганистана.

На Трампа и его политику сначала наехал отставной генерал Джеймс Мэттис с позывным "Бешеный пес". Это бывший министр обороны США. Ну а потом еще экс-адмирал Уильям МакРейвен. Он командовал операцией спецназа по уничтожению Усамы бин Ладена. Оба они заявили, что Трамп просто не умеет управлять страной и разрушает ее.

Одно дело, когда это говорят политические оппоненты из Демократической партии, и совсем другое, когда лучшие военачальники страны.

Итоги

Итак, смотрите, что получается. Ближайший помощник случайно сдал Трампа – как стеклотару. Да, он попытался потом забрать свои слова назад, но все отлично видели и слышали, что он имел в виду на самом деле.

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Республиканцы, видя ситуацию с Сирией и попытку наварить денег на саммите G7 во Флориде, начинают отворачиваться от своего лидера.

И даже американские военные, которые по закону находятся вне политики, говорят, что он стал угрозой для своей страны.



Трамп много раз доказывал, что умеет выкрутиться из самой сложной ситуации. Может быть, это произойдет и сейчас. Но я все-таки уверен, что в 2020 году у США будет уже другой президент.