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      Вашингтон освобождает Йованович от должности посла США в Украине, – СМИ

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      Мари Йованович
      Мари Йованович / 24 канал

      Вполне вероятно, что 20 мая станет последним днем работы чрезвычайного и полномочного посла США в Украине Мари Йованович. Сейчас дипломат находится в Вашингтоне. Туда она экстренно отправилась для получения консультаций.

      Как убеждает издание DT.UA со ссылкой на американские дипломатические источники, Йованович должен вернуться в Украину в ближайшую субботу, 11 мая. Однако, 20 числа она снова вернется в Вашингтон – об этом 6 мая сообщили всех сотрудников посольства США в Украине.

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      До назначения нового главы диппредставительства Соединенных Штатов в Украине его обязанности будет выполнять временный поверенный. Кого назначат, пока неизвестно. Определить нового посла должны в ближайшее время.

      Журналисты 24 канала пытаются выяснить, насколько эта информация является правдивой – пока в посольстве США в Украине не дали никаких комментариев. Правда, по словам американского корреспондента Кристофера Миллера, Йованович должна была покинуть должность посла США в Украине в июле текущего года.

      В конце марта сын президента США Дональд Трамп-младший призвал снять Марий Йованович с должности посла США в Украине. Также он намекнул, что она является "шутом среди послов". Причина такого поведения – критические замечания Йованович в сторону Белого дома.

      Кроме того, недавно в Украине разгорелся скандал вокруг Мари Йованович. Дело в том, что генпрокурор Юрий Луценко в комментарии американскому изданию The Hill заявил, что во время первой их встречи посол США в Украине предоставила ему список лиц, в отношении которых ГПУ не должна проводить никаких расследований. По его словам, он ответил: "Это недопустимо!". Также глава ГПУ отмечал, что ГПУ не получила средств на сумму почти в 4 миллионов долларов, которые должно было выделить посольство США в Украине.

      На такие громкие слова сразу же отреагировали в Государственном департаменте США (американское внешнеполитическое ведомство – 24 канал). Там подчеркнули, что такие заявления "не соответствуют действительности и имеют целью ослабить репутацию посла Йованович".

      Впоследствии Луценко признался, что Йованович не передавала ему никаких "списков неприкасаемых".

      Встреча была в ГПУ, за этим столом в январе 2017 года. Госпожу Йованович интересовало дело Виталия Касько. Я изложил детали и объяснил, что не могу открывать и закрывать производство по своему желанию. Назвал еще ряд так называемых антикоррупционеров, проходящих по делам. Она сказала, что это недопустимо, мол, подорвет доверие к антикоррупционным активистам. Я взял листок, записал озвученные фамилии и попросил продиктовать перечень "неприкасаемых персон". Она говорит: "Нет, вы меня неправильно поняли". Я говорю: "Нет, я вас правильно понял: раньше такие списки писали на Банковой, а вы предлагаете новые списки от Танковой" (прежнее название улице Сикорского, где располагается посольство США). Встреча закончилась,
      – рассказывал Луценко.

      что еще известно о скандале вокруг мари йованович:

      • Кто такая Мари Йованович?Она возглавила посольство США в Украине в августе 2016 года, однако ее кандидатуру Сенат утвердил еще в июле. На посту главы американского диппредставительства Йованович сменила Джеффри Пайетта, который работал здесь с 2013 года. 23 числа дипломат прибыла в Украину и вручила копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Вадиму Пристайко.

        До этого Йованович работала помощником госсекретаря США и отвечала за двусторонние отношения со странами Скандинавии, Балтии и Центральной Европы. Также она занимала должность посла в Армении (2008-2011) и Кыргызстане (2005-2008). Кроме того, Йованович работала в посольствах в Москве (Россия), Лондоне (Великобритания), Оттаве (Канада), Могадишо (Сомали) и Киеве (Украина).

      blog_ava
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      Теги: Новости США Новости политики Новости Украины
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