Вашингтон освобождает Йованович от должности посла США в Украине, – СМИ

Вполне вероятно, что 20 мая станет последним днем работы чрезвычайного и полномочного посла США в Украине Мари Йованович. Сейчас дипломат находится в Вашингтоне. Туда она экстренно отправилась для получения консультаций.

Как убеждает издание DT.UA со ссылкой на американские дипломатические источники, Йованович должен вернуться в Украину в ближайшую субботу, 11 мая. Однако, 20 числа она снова вернется в Вашингтон – об этом 6 мая сообщили всех сотрудников посольства США в Украине.

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До назначения нового главы диппредставительства Соединенных Штатов в Украине его обязанности будет выполнять временный поверенный. Кого назначат, пока неизвестно. Определить нового посла должны в ближайшее время.

Журналисты 24 канала пытаются выяснить, насколько эта информация является правдивой – пока в посольстве США в Украине не дали никаких комментариев. Правда, по словам американского корреспондента Кристофера Миллера, Йованович должна была покинуть должность посла США в Украине в июле текущего года.

Dang it. *2016* not 2018. https://t.co/WuBqQfTIoL — Christopher Miller (@ChristopherJM) 6 May 2019

В конце марта сын президента США Дональд Трамп-младший призвал снять Марий Йованович с должности посла США в Украине. Также он намекнул, что она является "шутом среди послов". Причина такого поведения – критические замечания Йованович в сторону Белого дома.

Кроме того, недавно в Украине разгорелся скандал вокруг Мари Йованович. Дело в том, что генпрокурор Юрий Луценко в комментарии американскому изданию The Hill заявил, что во время первой их встречи посол США в Украине предоставила ему список лиц, в отношении которых ГПУ не должна проводить никаких расследований. По его словам, он ответил: "Это недопустимо!". Также глава ГПУ отмечал, что ГПУ не получила средств на сумму почти в 4 миллионов долларов, которые должно было выделить посольство США в Украине.

На такие громкие слова сразу же отреагировали в Государственном департаменте США (американское внешнеполитическое ведомство – 24 канал). Там подчеркнули, что такие заявления "не соответствуют действительности и имеют целью ослабить репутацию посла Йованович".

Впоследствии Луценко признался, что Йованович не передавала ему никаких "списков неприкасаемых".

Встреча была в ГПУ, за этим столом в январе 2017 года. Госпожу Йованович интересовало дело Виталия Касько. Я изложил детали и объяснил, что не могу открывать и закрывать производство по своему желанию. Назвал еще ряд так называемых антикоррупционеров, проходящих по делам. Она сказала, что это недопустимо, мол, подорвет доверие к антикоррупционным активистам. Я взял листок, записал озвученные фамилии и попросил продиктовать перечень "неприкасаемых персон". Она говорит: "Нет, вы меня неправильно поняли". Я говорю: "Нет, я вас правильно понял: раньше такие списки писали на Банковой, а вы предлагаете новые списки от Танковой" (прежнее название улице Сикорского, где располагается посольство США). Встреча закончилась,

– рассказывал Луценко.