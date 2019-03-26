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      Зачем "сливают" Мари Йованович: объяснение экс-заместителя генпрокурора Украины Сакварелидзе

      Актуальное интервью 62 Читати новину українською

      О заявлении генпрокурора Луценко насчет посла США в Украине Мари Йованович и правоохранительной системе в целом – в прямом эфире 24 канала рассказал экс-заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе.

      О заявлении Луценко относительно Йованович

      Украинская правоохранительная система, если ее можно назвать системой, давно страдает от отсутствия искренности, от отсутствия доверия к людям, которые ее возглавляют. Луценко не является исключением.

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      Вероятнее, что он является одним из ярких представителей недоверия общества, так как он вполне имел все возможности стать народным прокурором, героем Украины. Он прошел два Майдана и у него было два шанса. Однако он решил влиться в систему клептократии и защищать ее. Поэтому это заявление (по Йованович – 24 канал) – не исключение. Это сигнал, который послали конкретно Трампу, у которого сейчас проблемы в США, о поддержке действующей власти на выборах.

      Что известно о скандальном заявлении Луценко?Глава Генпрокуратуры Украины в комментарии американскому изданию The Hill заявил, что во время первой их встречи Мари Йованович предоставила ему список лиц, в отношении которых ГПУ не должна проводить никаких расследований. По его словам, он ответил: "Это недопустимо!"

      Кроме того, Луценко заявил, что ГПУ не получила средств на сумму в почти 4 миллиона долларов, которые должно было выделить посольство США в Украине. В то же время он заявил, что "ситуация была довольно странной" и указал на тот факт, что средства были выделены, но "не получены".

      На такие громкие слова уже отреагировали в Государственном департаменте США. Там отметили, что заявления генерального прокурора Украины "не соответствуют действительности и имеют целью ослабить репутацию посла Йованович".

      Президент Украины Петр Порошенко отреагировал на скандал с Луценко и Йованович. Он стал на сторону посла США и заявил, что Украина высоко ценит отношения стратегического партнерства с США, а посол Мари Йованович имеет полную поддержку Президента Украины.

      О выборах и помощи Запада

      – Пусть на этих выборах ни у кого не будет иллюзии, что Запад вмешается. Для Запада есть конкретная планка, которая мы сами задали. Запад разговаривал и с Януковичем, и с Кучмой, и разговаривает с такими лидерами, как африканские или среднеазиатские диктаторы. Потому что это геополитика.

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      – Чтобы кроме геополитики Украина стала частью свободного мира своей экономикой, своими правами человека, своими ценностями – мы должны работать ежедневно, чтобы планка поднялась. Дл этого времени Америка на Украину смотрит с точки "макро". Мол, они не хотят проводить реформу, ну тогда пусть не проводят. Француз или бельгиец не будут переживать больше чем украинцы.

      – Для них (Запада – 24 канал) важно удержать прозападный курс, курс в НАТО (хотя когда мы туда попадем при такой экономике и реформах – еще непонятно) и Минский формат. Для них важно удержать военную ситуацию, чтобы она не обострялась.

      О проблемах в правоохранительных органах

      – У нас экзистенциальные проблемы существования и эффективности правоохранительных органов и в целом государственных институтов. Люди там работают, получают зарплату. Они не все там довольны, не все хотят непорядочно работать (ведь там много порядочных и честных людей). Хотя политическая элита – однай та же, меняются только имена и фамилии. Задачи, которые перед ней ставятся, не отвечают запросам украинского общества.

      О Саакашвили и Порошенко

      – Судьба Саакашвили зависит от второго тура выборов. Если Порошенко будет участвовать во втором туре, то конечно он не допустит того, чтобы Саакашвили вернулся в Украину. Особенно в течение первого и второго туров. Ему просто не будет смысла ехать. Если Порошенко не попадет во второй тур, то не будет препятствий, запрета на въезд Саакашвили, который подписала СБУ. Тогда Саакашвили свободно заедет в страну и будет пытаться восстановить свои права и гражданство и тому подобное.

      Отметим, что кандидат в президенты Анатолий Гриценко предлагает определенных политиков на будущие должности. В частности, экс-заместителя генпрокурора Давида Сакварелидзе на должность генпрокурора Украины.

      Больше – смотрите в интервью.

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      Теги: Новости Украины ГПУ Новости США Юрий Луценко
      Источник: 24 канал
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