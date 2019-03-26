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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ

      Навіщо "зливають" Марі Йованович: пояснення екс-заступника генпрокурора Сакварелідзе

      Актуальне інтерв'ю 737 Читать новость на русском

      Про заяву генпрокурора Луценка щодо посла США в Україні Марі Йованович та про правоохоронну систему загалом – у прямому ефірі 24 каналу розповів екс-заступник генерального прокурора України Давід Сакварелідзе.

      Про заяву Луценка щодо Йованович

      Українська правоохоронна система, якщо її можна назвати системою, давно страждає від відсутності щирості, від відсутності довіри до людей, які її очолюють. Луценко не є виключенням.

      Читайте також: Скандальна заява Луценка: як це вплине на відносини між Україною та США

      Ймовірніше, що він є одним з яскравих представників недовіри суспільства, так як він цілком мав усі можливості стати народним прокурором, героєм України. Він пройшов два Майдани і в нього було два шанси. Однак він вирішив влитися в систему клептократії і захищати її. Тому ця заява (щодо Йованович – 24 канал) – не виключеня. Це сигнал, який послали конкретно Трампу, у якого наразі проблеми в США, щодо підтримки чинної влади на виборах.

      Що відомо про скандальну заяву Луценка?Очільник Генпрокуратури України у коментарі американському виданню The Hillзаявив, що під час першої їхньої зустрічі Марі Йованович надала йому список осіб щодо яких ГПУ не має проводити жодних розслідувань. За його словами, він відповів: "Це неприпустимо!".

      Крім того, Луценко заявив, що ГПУ не отримала коштів на суму у майже 4 мільйонів доларів, які мало б виділити посольство США в Україні. Водночас він заявив, що "ситуація була досить дивною" та вказав на той факт, що кошти були виділено, але "не отримано".

      На такі гучні слова вже відреагували у Державному департаменті США. Там наголосили, що заяви генерального прокурора України "не відповідають дійсності та мають на меті послабити репутацію посла Йованович". 

      Президент України Петро Порошенко відреагував на скандал з Луценком та Йованович. Він заявив, що Україна високо цінує відносини стратегічного партнерства зі США, а посол Марі Йованович має повну підтримку Президента України.

      Про вибори і допомогу Заходу

      – Нехай на цих виборах ні в кого не буде ілюзії, що Захід втрутиться. Для Заходу є конкретна планка, яка ми самі задали. Захід розмовляв і з Януковичем, і з Кучмою, і розмовляє з такими лідерами як африканські чи середньоазіатські диктатори. Тому що це геополітика.

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      – Щоб крім геополітики Україна стала частиною вільного світу своєю економікою, своїми правами людини, своїми цінностями – ми мусимо працювати щодня, щоб планка піднялася. До цього часу Америка на Україну дивиться з точки "макро". Мовляв, вони не хочуть проводити реформу, ну тоді нехай не проводять. Француз чи бельгієць не будуть переживати більше ніж українці. 

      – Для них (Заходу – 24 канал) важливо втримати прозахідний курс, курс в НАТО (хоча коли ми туди потрапимо при такій економіці і реформах – ще незрозуміло) і Мінський формат. Дя них важливо втримати воєнну ситуацію, щоб вона не загострювалась.

      Про проблеми в правоохоронних органах

      – У нас екзистенційні проблеми існування та ефективності правоохоронних органів і загалом державних інституів. Люди там працюють, отримують зарплату. Вони не всі задоволенів, не всі хочуть непорядно працювати (адже там багато порядних і чесних людей). Хоча політична еліта – однай та ж, міняються тільки імена та прізвища. Задачі, які перед нею ставляться, не відповідають запитам українського суспільства.

      Про Саакашвілі і Порошенка

      – Доля Саакашвілді залежить від другого туру виборів. Якщо Порошенко братиме участь у другому турі, то звісно він не допустить того, щоб Саакашвілі повернувся в Україну. Особливо протягом першого та другого турів. Йому просто не буде сенсу їхати. Якщо Порошенко не потрапить до другого туру, то не буде перешкод, "драконячої" заборони на в’їзд Саакашвілі, яку підписало СБУ. Тоді Саакашвілі вільно заїде в країну і буде намагатися відновити свої прав та громадянства тощо.

      Зазначимо, що кандидат у президенти Анатолій Гриценко пропонує певних політиків на майбутні посади. Зокрема, екс-заступника генпрокурора Давіда Сакварелідзе – на посаду генпрокурора України.

      Більше – дивіться в інтерв'ю.

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      Теги: Новини США Новини України Юрій Луценко ГПУ
      Джерело: 24 канал
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