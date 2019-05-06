22:50
6 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      АВІАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЄВО ОЛЕКСАНДР СИРСЬКИЙ МЕГАН МАРКЛ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путінський цинізм на 9 травня. Абсурдність медіа РФ, які мовчали про Шереметьєво
      Вєсті Кремля
      21:31, сьогодні
      Вєсті.UA: Нове сумне шоу Зеленського. Спіймай Ляшка, якщо зможеш
      Вєсті.UA
      19:06, сьогодні
      Чому екологічна електростанція засипала навколишні села радіоактивним попелом: розслідування
      ЦРУ
      12:12, 26 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Татуювання для всіх
      Згадати все
      23:20, 3 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      АВІАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЄВО ОЛЕКСАНДР СИРСЬКИЙ МЕГАН МАРКЛ

      Вашингтон звільняє Йованович з посади посла США в Україні, – ЗМІ

      211 Читать новость на русском
      Марі Йованович
      Марі Йованович / 24 канал

      Цілком імовірно, що 20 травня стане останнім днем роботи надзвичайного та повноважного посла США в Україні Марі Йованович. Наразі дипломатка перебуває у Вашингтоні. Сюди вона екстрено відправилася задля отримання консультацій.

      Як переконує видання DT.UA з посиланням на американські дипломатичні джерела, Йованович має повернутися до України найближчої суботи, 11 травня. Однак, 20 числа вона знову повернеться до Вашингтона – про це 6 травня повідомили всіх співробітників посольства США в Україні.

      Читайте також: США та Україна: допомога чи втручання у внутрішні справи?

      До призначення нового очільника диппредставництва Сполучених Штатів в Україні його обов'язки виконуватиме тимчасовий повірений. Кого буде призначено на цю кандидатуру, поки невідомо. Визначити нового посла мають найближчим часом.

      Журналісти 24 каналу намагаються з’ясувати, наскільки ця інформація є правдивою – поки у посольстві США в Україні на не дали жодних коментарів. Щоправда, за словами американського кореспондента Крістофера Міллера, Йованович мала покинути посаду посла США в Україні у липні поточного року.

      Наприкінці березня син президента США Дональд Трамп-молодший закликав зняти Марій Йованович з посади посла США в Україні. Також він натякнув, що та є "блазнем серед послів". Причина такої поведінки – критичні зауваження Йованович у бік Білого дому.

      Крім того, нещодавно в Україні спалахнув скандал навколо персони Марі Йованович. Річ у тім, що генпрокурор Юрій Луценко у коментарі американському виданню The Hill заявив, що під час першої їхньої зустрічі посол США в Україні надала йому список осіб щодо яких ГПУ не має проводити жодних розслідувань. За його словами, він відповів: "Це неприпустимо!". Також очільник ГПУ наголошував, щ ГПУ не отримала коштів на суму у майже 4 мільйонів доларів, які мало б виділити посольство США в Україні.

      На такі гучні слова одразу ж відреагували у Державному департаменті США (американське зовнішньополітичне відомство – 24 канал). Там наголосили, що такі заяви "не відповідають дійсності та мають на меті послабити репутацію посла Йованович".

      Згодом Луценко зізнався, що Йованович не передавала йому жодних "списків недоторканних".

      Зустріч була в ГПУ, за цим столом в січні 2017 року. Пані Йованович цікавила справа Віталія Каська. Я виклав деталі та пояснив, що не можу відкривати та закривати провадження за своїм бажанням. Назвав ще низку так званих антикорупціонерів, що проходять у справах. Вона сказала, що це неприпустимо, мовляв, підірве довіру до антикорупційних активістів. Я взяв листок, записав озвучені прізвища та попросив продиктувати перелік "недоторканних персон". Вона каже: "Ні, ви мене неправильно зрозуміли". Я кажу: "Ні, я вас правильно зрозумів; раніше такі списки писали на Банковій, а ви пропонуєте нові списки від Танкової" (колишня назва вулиці Сікорського, де розташовується посольство США). Зустріч закінчилася,
      – розповідав Луценко.

      що ще відомо про скандал навколо марі йованович:

      Хто така Марі Йованович? Вона очолила посольство США в Україні у серпні 2016 року, натомість її кандидатуру Сенат затвердив ще у липні. На посаді очільника американського диппредставництва Йованович змінила Джеффрі Пайєтта, який працював тут з 2013 року. 23 числа дипломат прибула до України та вручила копії вірчих грамот заступнику міністра закордонних справ Вадиму Пристайку.

      До цього Йованович працювала помічником держсекретаря та відповідала за двосторонні взаємини з країнами Скандинавії, Балтії та Центральної Європи. Також вона обіймала посаду посла у Вірменії (2008-2011) та Киргизстані (2005-2008). Крім того, Йованович працювала у посольствах у Москві (Росія), Лондоні (Велика Британія), Оттаві (Канада), Могадішо (Сомалі) та Києві (Україна). 

      blog_ava
      ГПУ викликає Порошенка на допит
      сьогодні
      28698
      Теги: Новини України Новини США Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 6 травня: новий командувач ООС, деталі авіакатастрофи в РФ і пологи Меган Маркл
      сьогодні , 22:10 Головні новини 6 травня: новий командувач ООС, деталі авіакатастрофи в РФ і пологи Меган Маркл
      376
      Кто вырвал Беларусь и Лукашенко из медвежьих объятий России?
      сьогодні , 22:01 Кто вырвал Беларусь и Лукашенко из медвежьих объятий России?
      Злой Одессит 2031
      Як заняття спортом впливає на роботу мозку
      сьогодні , 21:00 Як заняття спортом впливає на роботу мозку
      Олександр Бевза 1792
      Генпрокурор США обманул Конгресс?
      сьогодні , 20:30 Генпрокурор США обманул Конгресс?
      Іван Яковина 974
      Нова газова криза для України: коли, чому та до чого готуватися
      сьогодні , 20:01 Нова газова криза для України: коли, чому та до чого готуватися
      Яніна Ткачук 2001
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук